شلل مرورى أعلى طريق القطامية العين السخنة بسبب انقلاب سيارة نقل سولار

كتب عبد الرحمن سيد

توقفت حركة المرور منذ قليل، أعلى طريق القطامية العين السخنة أمام المتجه من القاهرة وفى طريقه إلى السويس بسبب انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بالسولار، وأسفر الحادث عن إصابة شخص وأمر اللواء عادل زكى مساعد الوزير للمرور بانتقال الخدمات المرورية لإزالة حطام الحادث.

كانت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور تلقت بلاغا من غرفة النجدة بانقلاب سيارة نقل ثقيل بطريق القطامية العين السخنة وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى بالمكان وبصحبتهم أوناش مرورية لإزالة حطام الحادث كما تم استدعاء رجال الحماية المدنية بإزالة بقعة زيت كبيرة على الطريق لإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.