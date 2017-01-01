إغلاق جزئى لمحور 26 يوليو أعلى الإسكندرية الصحراوى لمدة 3 شهور

كتب عبد الرحمن سيد

أعلنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عادل زكى مساعد الوزير للمرور عن أعمال توسعة وتطوير محور 26 يوليو أعلى طريق مصر الإسكندرية الصحراوى بالتنسيق مع مرور الجيزة، لمدة 3 أشهر اعتبارا من اليوم الأحد مما يستلزم عملية إغلاق جزئى للطريق وستكون الأعمال بطول 192 مترا، وعرض 10 أمتار فى كل اتجاه، لافتا النظر بأن الأعمال عبارة عن إزالة وإسقاط خرسانة الكوبرى القائم بعرض 150 مترا من الطرفين، ووصل خرسانة التوسعات الجديدة بالكوبرى القائم.

من جانبه أكد مصدر أمنى أن منطقة الأعمال ستشمل 4 حارات مرورية سيتم استقطاع حارة واحدة بكل اتجاه أثناء تنفيذ الأعمال بفواصل حركة خرسانى "نيوجيرسى"، وتسيير حركة المرور أعلى الكوبرى من خلال 3 حارات كاملة فى كل اتجاه، وستكون الأعمال ومعداتها بالكامل من داخل الحاجز الخرسانى المستقطع.

واستطرد المصدر أنه خلال فترة الأعمال، سيتم رفع 50 كمر خرسانى، بواقع 25 كمر فى كل اتجاه زنة الواحد 100 طن يتم تصنيعها بموقع الأعمال بالجزيرة الوسطى أسفل المحور بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى، كما سيتم إزالة وإسقاط خرسانة الكوبرى القائم، واستقطاع 3 حارات مرورية، وتسيير الحركة بثلاث حارات بكل اتجاه على 4 مراحل بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى أسفل محور 26 يوليو دون تعديلات مرورية حرصا على سلامة السائقين.

ولفت المصدر، أنه خلال فترة رفع الكمرات الخرسانية سيتم استغلال الجزيرة الوسطى - عرض 40 مترا بعد تمهيدها - لتخدم حركة المرور فى الاتجاهين، وذلك على 4 مراحل - مرحلتين لكل اتجاه ومدة أعمالها 10 أيام متفرقة بواقع 5 أيام للاتجاه الواحد - مؤكدا أنه تم التنسيق لتكون تلك الأعمال خلال أيام الجمعة والسبت والعطلات والإجازات الرسمية.

وأوضح المصدر أن مدة الأعمال 3 أشهر، اعتبارا من مطلع يناير المقبل، وذلك على مدار اليوم الكامل، مشددة على أنه تم تعيين الخدمات المرورية خلال مدة الأعمال، ووضع المساعدات الفنية والعلامات الإرشادية والتحذيرية الكافية -إضاء، مخاريط، طواحين هوائية، فواصل- منعا لحوادث التصادم.