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الأطباء يوصون بشرب فنجان من القهوة أو الشاى بعد الإفطار

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الأطباء يوصون بشرب فنجان من القهوة أو الشاى بعد الإفطار الأطباء يوصون بشرب فنجان من القهوة أو الشاى بعد الإفطار

يعتبر شرب القهوة أو الشاى عادة صباحية تغيب عن الصائم فى شهر رمضان، لذلك يفرط البعض بتناولها بعد الإفطار، وهذه المشروبات لا تخلو من الفوائد الغذائية، لكن يجب تناولها باعتدال، فالقهوة تنشط الدورة الدموية، كما أنها تحتوى على مواد مضادة للأكسدة تعمل كمضاد للسرطان.

وبشكل عام لا تحتوى على الكثير من السعرات الحرارية، فالقهوة الأمريكية تحتوى على 30 سعراً، والقهوة العربى 15 سعراً، والتركية 20 سعراً، أما الكابتشينو فهو الأعلى باحتوائه على 100 سعراً حرارياً.

ويعمل الشاى بدوره على تنظيم ضغط الدم ويخفض مستوى الكوليسترول الضار، ولا يحتوى على أية سعرات حرارية تقريباً إذا لم يضف إليه السكر.

ويوصى الأطباء بشرب فنجان واحد من القهوة أو الشاى بعد ساعتين من تناول وجبة إفطار متوازنة.

كما ينصح بتجنب تناول كميات كبيرة من المشروبات التى تحتوى على الكافيين وقت السحور، حيث يؤدى شرب الشاى أو القهوة إلى فقدان المعادن والأملاح، وبالتالى الشعور بالعطش ويفضل استبدال الشاى الأسود بالأخضر كونه أكثر فائدة.

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مصر 365