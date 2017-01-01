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مصرع 5أشخاص وإنقاذ 100آخرين إثر نشوب حريق على متن قارب سياحى بإندونيسيا

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مصرع 5أشخاص وإنقاذ 100آخرين إثر نشوب حريق على متن قارب سياحى بإندونيسيا مصرع 5أشخاص وإنقاذ 100آخرين إثر نشوب حريق على متن قارب سياحى بإندونيسيا

>جاكرتا (رويترز)

قالت السلطات الإندونيسية إن خمسة أشخاص قتلوا وجرى إنقاذ نحو مئة اليوم الأحد، بعد نشوب حريق على متن قارب كان ينقل سائحين إلى جزر شمالى العاصمة جاكرتا.

وقال فيرى بوديهارسو وهو متحدث باسم شرطة منطقة ثاوزاند أيلاند التى كان القارب فى طريقه إليها إن 17 شخصا أصيبوا أيضا فى الحريق. وذكر هندرا سوديرمان رئيس وكالة البحث والإنقاذ فى جاكرتا أنه جرى إنقاذ 98 شخصا.

وأشار بوديهارسو إلى أن الحريق اندلع على متن القارب (زاهرو إكسبرس) عقب إبحاره من ميناء موارا انجك فى شمال جاكرتا فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد بسبب تماس كهربائى فى مولد للكهرباء بالقارب.

وتقع الحوادث البحرية بكثرة فى أرخبيل الجزر الإندونيسية حيث تكون القوارب مكدسة فى أغلب الأحيان ولا يوجد بها ما يكفى من سترات النجاة.


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