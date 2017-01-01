بالصور.. 120 أسرة تناشد وزير الإسكان بترميم عمارات الإسكان الشعبى بفاقوس

الشرقية - حمدى عبد العظيم

مأساة حقيقية يعيشها أكثر من 120 أسرة من قاطنى مساكن العباسة بالمنشية الجديدة بمدينة فاقوس بمحافظة الشرقية والذين تفاجأو بتصدعات بالعمارات ما ينذر بقدوم كارثة محققة ستلحق بهم، وبعد الشكوى الملحة منهم حرصا على حياتهم وأسرهم قررت لجنة من رئاسة المنشآت الأيلة للسقوط بالمحافظة أن المساكن تحتاج لترميم سريع، ما جعل الأهالى يتقدمون بشكوى لكل مؤسسات الدولة المختلفة وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقال خالد محمد عبد الحليم حسن على المغربى من أهالى مساكن العباسة بالمنشية الجديدة مدينة فاقوس محافظة الشرقية ان المساكن تحتاج لترميم سريع لتصدعها، مضيفا أن 15 عمارة مهددين جميعا بالانهيار وتشريد 20 أسرة يقطنون بها خاصة وأنه منذ عدة أيام جاءت لجنة من رئاسة المنشآت الآيلة للسقوط بالمحافظة وقامت بفحص المساكن برئاسة دكتور مهندس هلال عبد القادر محمود وعضوية مهندس طلعت محمد حسن والمهندسة أميرة السيد أحمد بوجود ومعرفة مهندسى الإدارة الهندسية بمجلس مدينة فاقوس وشددوا على ضرورة ترميم تلك المساكن التابعة لصندوق الإسكان.

وأضاف طارق على محمد الحداد من السكان أن قرار اللجنة أكد على ضرورة ترميم المساكن وأن الدولة وقياداتها تولى اهتماما خاصا بهذه الطبقة المعدمة الدخل وأننا لم نقطن فى هذه المساكن إلا لظروفنا الصعبة قائلا: "إحنا يادوب نقدر نوفر طعامنا وطعام أولادنا"، وتقدمنا بالشكوى لكل المسئولين بداية من مسئولى الإسكان بمركز فاقوس وحتى المهندسة نبيلة حسنى مديرة صندوق الإسكان بالمحافظة من هذا القرار ولم يعيرنا أحد اهتماما، قالت لنا بالحرف الواحد "لا يوجد أموال لترميم المساكن روحوا الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أو لرئاسة الجمهورية اشتكوا لهم.

وأضافت وصفية السيد على ونفسية محمود محمد أن الأجهزة المعنية لابد وأن تهتم بمثل هذه العشوائيات والقرى والمساكن الأكثر احتياجا خاصة وأنها تمس قطاع كبير من المواطنين ولا نطلب سوى ترميم تلك المساكن من الخارج تنفيذا لقرار لجنة المنشآت حتى ترتاح صدورنا ونكون ساكنين فى مسكن آمن و ملائم لنا ولاولادنا وحتى ننام مطمئنين ونعيش فى بيئة نظيفة وجميلة ومسكن يليق بنا مثل ما فعل بباقى محافظات الجمهورية وحفاظا على المظهر الجمالى لمدينتنا وحفاظا على تأكل مبانى المساكن حتى لا يتم تاكلها وتزال وتكلف الدولة تكاليف البناء من جديد بعد ذلك، وطالبت ببحث حالات قطنى المساكن لأن أكثرها من الأيتام والأرامل وأصحاب الدخول المعدومة.

وطالب الجميع رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان ومحافظ الشرقية سرعة ترميم العمارات قبل أن تحدث كارثة محققة ووقتها لا ينفع الندم .