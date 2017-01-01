بالصور...شبرا الخيمة تستقبل العام الجديد بتراكم القمامة بالشوارع الرئيسية

القليوبية – أحمد عبد الهادى بكير

حالة من الغضب تسيطر على أهالى حى غرب وحى شرق شبرا الخيمة ؛ بسبب انتشار القمامة فى كل الشوارع الرئيسية والجانبية ، والإهمال فى رفعها لتتراكم بالأيام ، وتسبب الروائح الكريهة والذباب والحشرات ؛ ما يثير اشمئزاز المواطنين .

وقال حامد السباعى "54 سنة- حداد": "إننى من سكان شارع 15 مايو بحى شرق ، والقمامة متراكمة فى كل مكان بالأخص بجوار مسجد محمد عبده تقاطع شارع 135 ؛ مما يثير اشمئزاز المصلين بسبب الروائح الكريهة والذباب والكلاب والقطط ، وإننا اتصلنا أكثر من مرة بالحى ولكن مش بيقدموا أى حل ".

وقال: "تامر صلاح" – موظف – تراكم القمامة يكشف عن مدى الإهمال من قبل المسئولين بعدما تحولت معظم الشوارع إلى مقالب عمومية لإلقاء المخلفات بجميع أنواعها فضلا عن إضرام النيران بها وينتج عنها ارتفاع ألسنة الأدخنة والنيران التى تسبب الحساسية والربو لدى المواطنين ، مؤكداً توجيه العديد من النداءات إلى المسئولين ولكن دون أدنى استجابة .

وقالت "سها جابر" – ربة منزل - أصبحت القمامة كارثة تهدد صحتنا وصحة أطفالنا ولم نجد أحدا من المسئولين يشعر بنا ويتدخل لحل تلك الأزمة متسائلة: "إحنا ندفع رسوم نظافة على إيصالات الكهرباء والشوارع كلها قمامة ليه؟".

ويكمل أحمد نور الدين "38 سنة": "لا يوجد صناديق للقمامة لمنطقة الإسكان الصناعى والمنشية الجديدة ، مما يتسبب فى تراكم القمامة فى الشوارع الرئيسية بالأيام .

وفى شارع أحمد عرابى بمنطقة عزبة عثمان ومنشية أم بيومى ، بالتحديد ، أعرب الأهالى عن غضبهم، بسبب الإهمال المستمر ، وأكدت الحاجة أم أحمد أن أزمة القمامة بشارع أحمد عرابى سبق وأن تحدث عنها أهالى المنطقة عمومًا ولكن دون جدوى، وأشارت إلى أن أغلب القمامة من مخلفات عمال البناء ، حيث تأتى عربات كارو يوميًا فى الليل لإلقاء القمامة .

وأضاف الأهالى إذا لم يشعر بنا المسئولين فمن يشعر بمشاكلنا فتقدمنا أكثر من مرة بشكاوى حتى يضع حد لتلك الأزمة التى تؤرقنا ليل نهار ولكن لم نجد حتى الآن أى حلول.

وطالب أهالى مدينة شبرا الخيمة اللواء عمرو عبد المنعم محافظ القليوبية ، واللواء ياسين عبد البارى رئيس مجلس مدينة شبرا الخيمة ، سرعة التدخل وإصدار تكليفات لرؤساء الأحياء بعمل حملات مستمرة بالمنطقة ورفع تلك القمامة حفاظاً على صحتهم وأطفالهم وتجميل المظهر الحضارى بالمنطقة .