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6 يناير.. آخر موعد لتلقى مقترحات تعديل قانون الإجراءات الجنائية

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6 يناير.. آخر موعد لتلقى مقترحات تعديل قانون الإجراءات الجنائية 6 يناير.. آخر موعد لتلقى مقترحات تعديل قانون الإجراءات الجنائية

>كتبت هدى أبو بكر

تواصل الأمانة العامة لمؤتمر الإجراءات الجنائية تلقى المقترحات لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وذلك فى موعد أقصاه 6 يناير المقبل.

 

وأهابت لجنة الإصلاح التشريعى فى البرلمان بجميع المتخصصين فى القوانين الجنائية والباحثين فى الداخل والخارج، بإرسال مقترحاتهم حول تعديلات القانون على موقع اللجنة العليا للإصلاح التشريعى Lawreform.org.eg، أو عن طريق البريد على عنوان الأمانة الفنية للجنة مجلس الشورى سابقًا.

 

كانت اللجنة قد وضعت عددًا من الشروط لإرسال المقترحات، من بينها ألا يتجاوز المقترح خمسين صفحة، ويمكن لذات الشخص تقديم أكثر من مقترح شريطة ألا تكون متعلقة بذات الموضوع، وكذا يجب أن يُستهل المقترح بملخص تنفيذى، يوجز الأفكار الرئيسية التى يطرحها ويجب ألا يتجاوز هذا الملخص الصفحة الواحدة، وأن يتضمن بيانات التواصل مع المرسل ومؤهلاته العلمية والمهنية.


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