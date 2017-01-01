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القومى لحقوق الإنسان: تأكدنا من وصول ملاحظاتنا حول قانون المجلس للحكومة

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القومى لحقوق الإنسان: تأكدنا من وصول ملاحظاتنا حول قانون المجلس للحكومة القومى لحقوق الإنسان: تأكدنا من وصول ملاحظاتنا حول قانون المجلس للحكومة

>كتب محمد السيد

أكد حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المجلس تأكد من وصول ملاحظاته بشأن مشروع قانون المجلس لوزير الشئون القانونية ومجلس النواب، مؤكدًا أن المشروع المقدم من مرفق به ملاحظات المجلس القومى.

 

وشدد أبو سعدة لـ"اليوم السابع"، أن المجلس مستمر فى عمله وفقًا لقرار من رئيس الوزراء بتمديد عمل المجلس والاستمرار فى مهامه لحين صدور القانون الجديد، مشيرًا إلى أن المجلس ينسق مع جهات دولية بشأن المؤتمر الذى سيعقده حول دور ومسئوليات رجال الدين فى حماية حقوق الإنسان.

 

وكان عدد من أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب والمجلس القومى، قد أعلنوا عن تشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من قبل الحكومة، مضيفين أن مهمة اللجنة تنفيذ توصيات المجلس الدولى لحقوق الإنسان للأمم المتحدة، والرد على تقارير المجالس الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، مثل جنيف وباريس وغيرهما، والتى تصدر تقاريرها كل 4 سنوات أو سنتين.


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