الأهلي يستعجل تيانجين الصينى للحصول على 3 ملايين دولار

كتب رمضان حسن

استعجل مسئولو الأهلي، إدارة تيانجين الصينى فى الحصول على القسط المتبقى من صفقة انتقال الجابونى ماليك إيفونا الصيف الماضى والبالغ قدره 3 ملايين دولار.

كان إيفونا قد انتقل للنادى الصينى منتصف يوليو الماضى مقابل 8 ملايين دولار حصل منها الأهلي على 5 ملايين كدفعة أولى، وتم الاتفاق على سداد الـ3 ملايين الأخرى منتصف ديسمبر الجارى غير أن النادى الصينى لم يقم بتحويل المبلغ حتى الآن.

وأرسل الأهلى خطابا رسميا للنادى الصينى التزاماً بالعقد المُبرم بين الطرفين ولإنعاش الخزينة الحمراء، خاصة أن القلعة الحمراء بصدد التعاقد مع لاعب أجنبى فى يناير المقبل.