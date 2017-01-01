كرة السلة تواجه المغرب بالبطولة العربية

كتبت ياسمين يحيى

يلتقى فى السادسة من مساء اليوم منتخب كرة السلة بقيادة الإسبانى أنطونيو أورينجا نظيره المغربى بثانى مواجهات الفراعنة بالبطولة العربية للمنتخبات والتى تقام باستاد القاهرة وتستمر حتى 8 يناير الجاري، كما يلتقى منتخب السعودية مع الجزائر، والبحرين مع الإمارات فى إطار نفس الجولة.

6 منتخبات تشارك بالبطولة العربية لكرة السلة

يشارك فى البطولة العربية لكرة السلة 6 منتخبات هى كل من المغرب والجزائر والإمارات والسعودية والبحرين بالإضافة إلى مصر المستضيفة، بعد اعتذار منتخبى ليبيا والسودان.

12 لاعبًا فى قائمة منتخب كرة السلة

اختار الجهاز الفنى لمنتخب كرة السلة 12 لاعبًا للمشاركة فى البطولة وهم أحمد السلعاوى وكريم الدهشان ومؤمن مبارك وعمرو الجندى ومحمد فودة ومصطفى مشعل ورامى إبراهيم وحمد فتحى عملاق اليد ومعتز عكاشة وعمر طارق ومصطفى مكاوى ويوسف شوشة.

كان منتخب كرة السلة قد التقى نظيره البحرينى فى افتتاح البطولة، حيث تقام المنافسات بنظام المجموعة الواحدة .