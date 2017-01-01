نجوى كرم تودع 2016 بتغريدة غاضبة

اعترض أحد متابعي الفنانة نجوى كرم عبر "تويتر" على الطريقة التي تكتب فيها، طالباً منها استخدام اللغة العربية، مما دفعها إلى تأنيبه بطريقة، اعتبرها البعض غير مناسبة.

المتابع كتب لنجوى كرم على "تويتر": "أنا بعشقك وبحب أقرا اللي بتكتبي بس حقيقة بيوجعني راسي وما بفهمش التويتات بتاعت حضرتك . خسارة كبيرة بالتوفيق ان شاء الله"، فما كان من نجوى إلا أن ردّت عليه بتغريدة كتبت فيها: "بحب اللي بيعترف بجهله. هيدي فضيلة".

جواب نجوى لم يعجب البعض على مواقع التواصل الاجتماعي فاعترض على تغريدتها، الأمر الذي دفعها إلى الرد بتغريدة قالت فيها: "ما حدا يصطاد بالمي العكرة كل عمرنا منزين كلمتنا وما منتجنا على حدا، ما عم نكتوب الممحي والحرف ما بيوجع الراس".

من ناحية أخرى، هنأت نجوى كرم العالم وجمهورها بمناسبة قدوم السنة الجديدة، وكتبت: "يا رب بأخر الـ2016 تبعد عنا اللي ما بيعرف دربك وحاوطنا بل خير ولوفا".

يشار إلى أن نجوى كرم سوف تحيي حفل رأس السنة في فندق "فينيسا" في بيروت مع الفنانين عاصي الحلاني ووائل كفوري.