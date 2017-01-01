نانسي عجرم نجمة القرية العالمية

أحيت الفنانة نانسي عجرم حفلاً في القرية العالمية في دبي، حيث تُختتم الفعاليات في 8 أبريل\نيسان 2017، بمشاركة مجموعة من نجوم الغناء والموسيقى العرب والعالميين.

نانسي عجرم نشرت صورة من الحفل على فيسبوك عبّرت بها عن سعادتها بالليلة الرائعة التي أحيتها هناك.

وكانت نانسي عجرم قد أحيت عيد الميلاد مع زوجها الدكتور فادي الهاشم وابنتيها ميلا وإيلا، ولكنها سوف تمضي ليلة رأس السنة بعيداً عنهم حيث ستحيي ليلة رأس السنة في أبو ظبي.

نانسي عجرم التي تطلّ أسبوعياً عبر برنامج "أراب أيدول" كانت قد طرحت مؤخراً "عم بتعلّق فيك"، من كلمات وألحان زياد برجي وتوزيع هادي شرارة، وهي إحدى أغنيات ألبوم نانسي عجرم التاسع "حاسة بيك" والمقرّر طرحه نهاية شهر كانون الثاني/يناير المقبل.