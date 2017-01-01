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بالفيديو: الشرطة تمنع نجمة أراب أيدول من زيارة عروس الإسكندرية العجوز سعاد

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الأحد 01-01-2017 05:16

تحول تعاطف نجمة أراب أيدول المطربة المصرية إيناس عز الدين مع السيدة العجوز سعاد الشهيرة مؤخراً بعروس الإسكندرية إلى أزمة كبرى مع قوات الأمن المصرية، بعدما قامت إيناس بتوجيه الدعوة إلى كلّ الراغبين في فعل الخير لزيارة السيدة بعد إيداعها دار رعاية المسنين للترفيه عنها، وهو ما رفضته الدار لأسباب واهية واستدعت لها قوات الشرطة بحجة أن الزيارة للأقارب فقط.

الزيارة الودية تمت الدعوة لها بعد صلاة الجمعة في الأمس، بعد صدور قرار بإيداع الحاجة سعاد البالغة من العمر 61 عاماً إحدى دور الرعاية النفسية لرفض أفراد أسرتها استلامها أو التعهّد برعايتها، واستجاب لها 4 سيدات من الإسكندرية. ولكن الأزمة بدأت مع رفض المسؤولين عن الدار الزيارة، ثمّ اشتراط تسليم الهواتف المحمولة والهويات الشخصية واقتصار الزيارة على عنبر الحالات المقتدرة، ورفض دخول العنبر المجانّي المودعة فيه السيدة سعاد.

وبعد إصرار إيناس على رؤية الحاجة سعاد تمّ استدعاء 35 من أفراد الأمن و رئيس مباحث قسم المنتزه للتحقيق مع المطربة الشابة، وانتهت الأزمة بعد تدخل النائب هيثم الحريري ووزيرة التضامن الاجتماعي، وتمّ الاتفاق على تقديم تقرير عن حالة السيدة يوم الأحد، خاصة وأنّ الوفد النسائي اكتشف حالات تعذيب وكيّ بالنار للنزيلات وفق رواية شاهدة العيان رشا فتوح.

إيناس عز الدين من أمام دار رعاية المسنين

أول للحاجة سعاد عروس الاسكندرية من داخل دار الرعاية

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سيدتي

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