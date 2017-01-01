على الهواء مباشرة: وصلة رقص من فيفي عبده لجمهورها الليلة مجانا

في خطوة هي الأولى من نوعها، قررت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده الترفيه عن جمهورها الذي لا يملك ثمن التذاكر الباهظة لحفلات رأس السنة، ووعدت بتقديم وصلة رقص من منزلها لمدة ساعتين كاملتين مجاناً عبر قناة يوتيوب الخاصّة بها.

فيفي أعلنت عبر حسابها الخاص في موقع انستقرام أنها ستقدّم وصلة رقص "محترمة" من منزلها من الساعة العاشرة إلى منتصف الليل عبر قناتها الرسمية على موقع ويتيوب، وطالبت جمهورها العربي بمراعاة فروق التوقيت، باعتبار أن البثّ سيتمّ وفق توقيت القاهرة.

أضافت: "استنوني ان شاء الله ليلة راس السنة من الساعة ١٠ مساءً لغاية ١٢ هاكون معاكم على الهوا مباشر اون لاين على صفحة fifi abdou channel على اليوتيوب . بحبكم اوي و سنة سعيدة عليكم ان شاء الله خمسة موا".

وأرفقت فيفي عبده مقطعاً مصوراً للحفل المنتظر ، حين رقصت على أنغام أغنية "أروح لمين" لكوكب الشرق أم كلثوم بجلباب طويل ومحتشم باللون الذهبي، وبدت الصورة عالية الجودة.

هل تخطف فيفي عبد الأنظار من الجميع بوصلة رقص مجانية من منزلها؟ أرقام المشاهدة ستكون الحكم.