ارتفاع سعر الريال السعودي اليوم الأحد 1-1-2017

سعر الريال اليوم في مصر يختلف عن سابقه في العام الماضي، وارتفع ما يقارب عن 100% من أسعاره هذا العام، يرجع السبب في ذلك لعدة نقاط هامة يجب الإشارة إليها قبل عرض أسعار الريال اليوم بتحديث لحظي، وهي، قبل قرار التعويم للجنيه المصري من قبِل البنك المركزي، كان السوق السوداء يحتكر تلك العملة بطريقة كلية، حيث كان ينتظر مواسم الحج والعمرة على مدار العام .
سعر الريال اليوم في البنوك :
البنك يليه سعر الشراء يتبعه سعر البيع :
بنك البركة 4.8950 5.2344
بنك مصر إيران للتنمية 4.9381 5.2197
بنك HSBC 5.0369 5.1993
بنك المشرق 5.0400 5.1700
البنك العربي الافريقي 4.9846 5.1596
البنك الأهلي المتحد 5.0400 5.1500
مصرف ابو ظبي 5.0404 5.1469
بنك التعمير والإسكان 4.2001 5.1430
بنك بيريوس 5.0506 5.1197
البنك المركزي 5.0117 5.0999
بنك بلوم مصر 5.0113 5.0931
بنك الاستثمار العربي 5.0000 5.0900
التنمية والإئتمان الزراعي 4.9212 5.0783
بنك فيصل 4.9574 5.0543
بنك سايب 4.9500 5.0300
بنك القاهرة 4.9208 5.0287
كريدي أجريكول 4.9703 5.0260
بنك الاسكندرية 4.8364 4.8741
البنك المصري الخليجي 4.7953 4.8681
بنك مصر 4.7974 4.8666
بنك قناة السويس 4.7974 4.8664
المصرف المتحد 4.7745 4.8531
البنك التجاري الدولي 4.7754 4.8531
البنك الأهلي 4.7974 4.8264
سعر الريال اليوم في السوق السوداء :
سعر الريال اليوم في السوق السوداء، يشهد حالة من الاشتعال تزامنًا مع صعود أسعار الريال في البنوك اليوم، ومن المعروف أن السوق السوداء عاود نشاطه منذ وقتًا قريبًا، حيث أنه كاد أن يختفي بعد تطبيق قرار تعويم الجنيه المصري، حيث اتجه المستوردين والمستثمرين إلى البنوك للتداول بالريال، وعزفوا عن شراء وبيع الريال من تجار العملة المستغلين، وسعر شراء الريال السوم في السوق السوداء 5.25 جنيه مصري، كما أن سعر بيع الريال اليوم 5.75 جنيه مصري.إعلان - Ads إعلان - Ads