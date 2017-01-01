ارتفاع سعر الريال السعودي اليوم الأحد 1-1-2017

سمر العشري

سعر الريال اليوم في مصر يختلف عن سابقه في العام الماضي، وارتفع ما يقارب عن 100% من أسعاره هذا العام، يرجع السبب في ذلك لعدة نقاط هامة يجب الإشارة إليها قبل عرض أسعار الريال اليوم بتحديث لحظي، وهي، قبل قرار التعويم للجنيه المصري من قبِل البنك المركزي، كان السوق السوداء يحتكر تلك العملة بطريقة كلية، حيث كان ينتظر مواسم الحج والعمرة على مدار العام .

سعر الريال اليوم في البنوك :

البنك يليه سعر الشراء يتبعه سعر البيع :

بنك البركة 4.8950 5.2344

بنك مصر إيران للتنمية 4.9381 5.2197

بنك HSBC 5.0369 5.1993

بنك المشرق 5.0400 5.1700

البنك العربي الافريقي 4.9846 5.1596

البنك الأهلي المتحد 5.0400 5.1500

مصرف ابو ظبي 5.0404 5.1469

بنك التعمير والإسكان 4.2001 5.1430

بنك بيريوس 5.0506 5.1197

البنك المركزي 5.0117 5.0999

بنك بلوم مصر 5.0113 5.0931

بنك الاستثمار العربي 5.0000 5.0900

التنمية والإئتمان الزراعي 4.9212 5.0783

بنك فيصل 4.9574 5.0543

بنك سايب 4.9500 5.0300

بنك القاهرة 4.9208 5.0287

كريدي أجريكول 4.9703 5.0260

بنك الاسكندرية 4.8364 4.8741

البنك المصري الخليجي 4.7953 4.8681

بنك مصر 4.7974 4.8666

بنك قناة السويس 4.7974 4.8664

المصرف المتحد 4.7745 4.8531

البنك التجاري الدولي 4.7754 4.8531

البنك الأهلي 4.7974 4.8264

سعر الريال اليوم في السوق السوداء :

سعر الريال اليوم في السوق السوداء، يشهد حالة من الاشتعال تزامنًا مع صعود أسعار الريال في البنوك اليوم، ومن المعروف أن السوق السوداء عاود نشاطه منذ وقتًا قريبًا، حيث أنه كاد أن يختفي بعد تطبيق قرار تعويم الجنيه المصري، حيث اتجه المستوردين والمستثمرين إلى البنوك للتداول بالريال، وعزفوا عن شراء وبيع الريال من تجار العملة المستغلين، وسعر شراء الريال السوم في السوق السوداء 5.25 جنيه مصري، كما أن سعر بيع الريال اليوم 5.75 جنيه مصري.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads