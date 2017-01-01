ارتفاع سعر الحديد والأسمنت اليوم في مصر الأحد 1-1-2017

سمر العشري

في الفترة الاخيرة تذبذبت أسعار مواد البناء خلال الفترات الأخيرة بسبب حالة الإرباك في أسعار صرف العملات وخاصة سعر صرف الدولار الأمريكي وقيام بعض الشركات في الجمهورية بإضافة القيمة المضافة علي أسعار سواء طن الحديد والأسمنت أو الجبس وهو من مكملات مواد البناء ارتفع سعر الطن الواحد في عدة شركات .

أسعار الحديد فى مصر اليوم :

اسم الشركه يليه اسم المنتج يتبعه اعلي سعر واخيراً اقل سعر :

حديد عز عز 10100 جنية 10100 جنية

الدخيلة 10100 جنية 10100 جنية

حديد المصريين المصريين 9700 جنية 9750 جنية

حديد بشاي بشاي 9950 جنية 9950 جنية

الوطنية للصلب العتال 9800 جنية 9800 جنية

حديد عطيه عطيه 9700 جنية 9700 جنية

حديد المراكبي المراكبي 9750 جنية 9800 جنية

حديد الكومي الكومي 9750 جنية 9800 جنية

حديد المعادي المعادي 9550 جنية 9550 جنية

حديد بيانكو بيانكو 9650 جنية 9650 جنية

حديد العشري العشري 9550 جنية 9550 جنية

حديد أكتوبر أكتوبر 9600 جنية 9600 جنية

حديد الجارحي الجارحي 9600 جنية 9600 جنية

حديد الوطنية الوطنية 9550 جنية 9550 جنية

حديد اركو اركو 9550 جنية 9550 جنية

حديد قوطة قوطة 9650 جنية 9650 جنية

حديد سرحان سرحان 9550 جنية 9550 جنية

حديد الجيوشي الجيوشي 9650 جنية 9650 جنية

مصر ستيل مصر ستيل 9550 جنية 9600 جنية

أسعار الأسمنت في مصر اليوم :

اسم الشركه يليه اسم المنتج يتبعه اعلي سعر واخيراً اقل سعر :

الشركة العربيه للأسمنت المسلح 740 جنية 745 جنية

النصر 720 جنية 725 جنية

أسمنت اسيوط المهندس 790 جنية 790 جنية

الفهد 700 جنية 700 جنية

شركة صناعات مواد البناء التعمير 730 جنية 735 جنية

أسمنت أسيك المنيا أسيك 755 جنية 760 جنية

حورس 740 جنية 745 جنية

أسمنت النهضة النهضة 780 جنية 785 جنية

الصخرة 735 جنية 740 جنية

أسمنت وادي النيل المصري 750 جنية 750 جنية

لافارج للأسمنت المخصوص 775 جنية 780 جنية

الممتاز 710 جنية 740 جنية

أسمنت ميدكوم اسوان أسوان 735 جنية 740 جنية

أسمنت العريش العسكري 725 جنية 730 جنية

أسمنت سيناء سيناء 725 جنية 730 جنية

الشركة القومية للأسمنت الفاخر 760 جنية 760 جنية

السويس للأسمنت السويس 740 جنية 745 جنية

أسمنت بورتلاند طرة طرة 740 جنية 745 جنية

تكنو 705 جنية 705 جنية

أسمنت حلوان حلوان 740 جنية 745 جنية

أسمنت شورى شورى 725 جنية 730 جنية

مصر بني سويف مصر بني سويف 770 جنية 775 جنية

السويدي السويدي 745 جنية 745 جنية

جنوب الوادي جنوب الوادي 730 جنية 730 جنية

أسمنت بنى سويف تايتان 760 جنية 760 جنية

مصر للأسمنت قنا المسله 735 جنية 740 جنية

الإسكندرية للأسمت الماكس 800 جنية 810 جنية

أسمنت العامرية العامريه عاده 865 جنية 870 جنية

البرج 875 جنية 880 جنية

الساحل 875 جنية 880 جنية

شبكةعيونالإخبارية

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