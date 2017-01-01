ارتفاع سعر الحديد والأسمنت اليوم في مصر الأحد 1-1-2017

في الفترة الاخيرة تذبذبت أسعار مواد البناء خلال الفترات الأخيرة بسبب حالة الإرباك في أسعار صرف العملات وخاصة سعر صرف الدولار الأمريكي وقيام بعض الشركات في الجمهورية بإضافة القيمة المضافة علي أسعار سواء طن الحديد والأسمنت أو الجبس وهو من مكملات مواد البناء ارتفع سعر الطن الواحد في عدة شركات .
أسعار الحديد فى مصر اليوم :
اسم الشركه يليه اسم المنتج يتبعه اعلي سعر واخيراً اقل سعر :
حديد عز عز 10100 جنية 10100 جنية
الدخيلة 10100 جنية 10100 جنية
حديد المصريين المصريين 9700 جنية 9750 جنية
حديد بشاي بشاي 9950 جنية 9950 جنية
الوطنية للصلب العتال 9800 جنية 9800 جنية
حديد عطيه عطيه 9700 جنية 9700 جنية
حديد المراكبي المراكبي 9750 جنية 9800 جنية
حديد الكومي الكومي 9750 جنية 9800 جنية
حديد المعادي المعادي 9550 جنية 9550 جنية
حديد بيانكو بيانكو 9650 جنية 9650 جنية
حديد العشري العشري 9550 جنية 9550 جنية
حديد أكتوبر أكتوبر 9600 جنية 9600 جنية
حديد الجارحي الجارحي 9600 جنية 9600 جنية
حديد الوطنية الوطنية 9550 جنية 9550 جنية
حديد اركو اركو 9550 جنية 9550 جنية
حديد قوطة قوطة 9650 جنية 9650 جنية
حديد سرحان سرحان 9550 جنية 9550 جنية
حديد الجيوشي الجيوشي 9650 جنية 9650 جنية
مصر ستيل مصر ستيل 9550 جنية 9600 جنية
أسعار الأسمنت في مصر اليوم :
اسم الشركه يليه اسم المنتج يتبعه اعلي سعر واخيراً اقل سعر :
الشركة العربيه للأسمنت المسلح 740 جنية 745 جنية
النصر 720 جنية 725 جنية
أسمنت اسيوط المهندس 790 جنية 790 جنية
الفهد 700 جنية 700 جنية
شركة صناعات مواد البناء التعمير 730 جنية 735 جنية
أسمنت أسيك المنيا أسيك 755 جنية 760 جنية
حورس 740 جنية 745 جنية
أسمنت النهضة النهضة 780 جنية 785 جنية
الصخرة 735 جنية 740 جنية
أسمنت وادي النيل المصري 750 جنية 750 جنية
لافارج للأسمنت المخصوص 775 جنية 780 جنية
الممتاز 710 جنية 740 جنية
أسمنت ميدكوم اسوان أسوان 735 جنية 740 جنية
أسمنت العريش العسكري 725 جنية 730 جنية
أسمنت سيناء سيناء 725 جنية 730 جنية
الشركة القومية للأسمنت الفاخر 760 جنية 760 جنية
السويس للأسمنت السويس 740 جنية 745 جنية
أسمنت بورتلاند طرة طرة 740 جنية 745 جنية
تكنو 705 جنية 705 جنية
أسمنت حلوان حلوان 740 جنية 745 جنية
أسمنت شورى شورى 725 جنية 730 جنية
مصر بني سويف مصر بني سويف 770 جنية 775 جنية
السويدي السويدي 745 جنية 745 جنية
جنوب الوادي جنوب الوادي 730 جنية 730 جنية
أسمنت بنى سويف تايتان 760 جنية 760 جنية
مصر للأسمنت قنا المسله 735 جنية 740 جنية
الإسكندرية للأسمت الماكس 800 جنية 810 جنية
أسمنت العامرية العامريه عاده 865 جنية 870 جنية
البرج 875 جنية 880 جنية
الساحل 875 جنية 880 جنية