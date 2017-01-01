حبس مندوب مبيعات مواد غازية لحيازته أقراصا مخدرة بالبدرشين

كتب أحمد الجعفرى

أمرت نيابة البدرشين بحبس مندوب مبيعات بإحدى شركات المشروبات الغازية 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة 1500 قرص مخدر بهدف الاتجار، بدائرة قسم شرطة البدرشين، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

كان النقيبان محمد رأفت ضابط مركز شرطة البدرشين وإسماعيل عبد السلام ضابط قسم الحوامدية، قد ضبطا المذكور، ويدعى محمود .ع، أثناء متابعتهما الحالة الأمنية بطريق مصر أسيوط الزراعى بالبدرشين، أثناء قيادته سيارة وبحوزته 1500 قرص مخدر.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فتحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة واللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة للمباحث وتولت النيابة التحقيق.