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أمير القصيم: الملك سلمان رسم المستقبل في رؤية 2030

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أمير القصيم: الملك سلمان رسم المستقبل في رؤية 2030 أمير القصيم: الملك سلمان رسم المستقبل في رؤية 2030

الأمير الدكتور فيصل بن مشعل

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز استطاع بتوفيق الله ثم بذكائه وحكمته مع خبرته إدارة البلاد وتحقيق الإنجازات والمحافظة على الوطن واقتصاده في ظل الظروف الدولية والإقليمية التي تحيط بنا. وأضاف سموه في كلمة بمناسبة ذكرى البيعة الثانية أن خادم الحرمين حافظ على الأمن واستقرار البلاد ومقدراته كما امتد عطاؤه وجهده ليصل لأمتنا العربية والإسلامية حيث أعاد هيبة الأمة بحزمه وحسمه وعزمه على نصرة أشقائه والوقوف معهم لتجاوز التحديات وإبقاء وحدة الصف وكلمة الأمة. كما امتدت حكمته وفطنته لرسم مستقبل المملكة الاقتصادي من خلال برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.

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