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ضبط ألعاب نارية و68 هاربا من تنفيذ أحكام فى حملة أمنية بالبحر الأحمر

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ضبط ألعاب نارية و68 هاربا من تنفيذ أحكام فى حملة أمنية بالبحر الأحمر ضبط ألعاب نارية و68 هاربا من تنفيذ أحكام فى حملة أمنية بالبحر الأحمر

تمكنت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحر الأحمر من ضبط عدد من الخارجين عن القانون والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية خلال حملة أمنية مكبرة خلال اليومين الماضيين.

قاد الحملة اللواء جرير مصطفى مدير إدارة البحث الجنائى بالتنسيق مع الأمن العام بقيادة العميد منتصر عويضة مفتش الأمن العام بالغردقة والتى شاركت فيها إدارة تنفيذ الأحكام ومباحث المخدرات ومباحث الآداب والمرور والتموين مدعومة بقوات من الأمن المركزى واستهدفت المناطق الشعبية والسياحية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 2555صاروخ ألعاب نارية بحوزة شخص يدعى محمد- صلاح بدائرة قسم أول الغردقة واعترف بحيازته للألعاب النارية بغرض الاتجار وتحرر المحضر اللازم وإحالته للنيابة، كما ألقت الحملة القبض على أحد الأشخاص وبحوزته نصف كيلوجرام بانجو كان يستعد لتوزيعها بالمنطقة السياحية بالغردقة وتم ضبط 68 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية متنوعة و4مسجلين خطر و4منشآت سياحية بدون ترخيص وإحالة المحاضر للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية للوقائع والمخالفات.

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مصر 365