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المخلوع صالح يتنصل من «مرجعيات الحل»

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أعلن الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح رفضه وتنصله الكامل من المبادرة الخليجية لنقل السلطة، ومخرجات الحوار الوطني والدولة الاتحادية وقرار مجلس الأمن الدولي 2216. وقال صالح في بيان له على موقع المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه أمس السبت:"لم يعد مقبولاً ولا من المنطق الحديث عن ما يسمّى (الدولة الاتحادية)، أو (مخرجات الحوار)، و(الأقاليم)، أو (المبادرة الخليجية) و(القرار رقم ٢٢١٦)" -على حد تعبيره-. ويعد بيان صالح رفضاً لمرجعيات الحل السلمي التي تؤكد عليها الدول الراعية للحل السياسي، وكذلك الشرعية التي أكدت مرارا رفضها لأي اقتراحات للحل السلمي دون الالتزام بالمرجعيات الثلاث.

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