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هدوء يسود معظم المناطق السورية ورصد عدة خروقات من قبل النظام

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هدوء يسود معظم المناطق السورية ورصد عدة خروقات من قبل النظام هدوء يسود معظم المناطق السورية ورصد عدة خروقات من قبل النظام

شهدت معظم المناطق السورية هدوءًا في اليوم الثاني من الهدنة برعاية روسية تركية رغم تسجيل خروقات، في وقت حثت روسيا مجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار يدعم وقف اطلاق النار ومفاوضات السلام المقبلة.

وأفاد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن عن "هدوء يسود معظم المناطق السورية تزامنا مع رصد خروقات عدة تخللتها اشتباكات بين قوات النظام والفصائل المقاتلة وبينها جبهة فتح الشام في منطقة وادي بردى" قرب دمشق.

واحصى المرصد تنفيذ قوات النظام "نحو عشر ضربات جوية الجمعة على مناطق الاشتباك بالإضافة إلى قصف مدفعي" على المنطقة، التي تقع على بعد 15 كيلومتراً شمال غرب دمشق وتعد مصدر المياه الرئيسي للعاصمة.

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