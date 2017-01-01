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ممثل غرفة التجارة الدولية لـ«الرياض»: المملكة فاعلة في التحكيم الدولي

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ممثل غرفة التجارة الدولية لـ«الرياض»: المملكة فاعلة في التحكيم الدولي ممثل غرفة التجارة الدولية لـ«الرياض»: المملكة فاعلة في التحكيم الدولي

أكد د. سامي هواربي ممثل الغرفة التجارية الدولية بالشرق الأوسط على ضرورة تعميق ثقافة التحكيم في العالم العربي وأفريقيا من خلال إعداد الورش والندوات والتعامل مع المراكز المتخصصة في هذا الجانب، مؤكدا أن مؤتمر القانون بالشرق الأوسط بنية من البنايات التي تقوم على إرساء ثقافة القانون والسلم ومن خلال مثل هذه اللقاءات التي يحضرها أقطاب العالم العربي والوزراء وممثلو الحكومات والدول يمكن الخروج بتعاون وتشارك لإنشاء فكرة التحكيم والسلم من خلال التحكيم والوسائل الأخرى لفض النزاعات.

وحول التعاون مع المملكة أشار هواربي أن التعاون مع المملكة ليس بجديد حيث تتفاعل المملكة سياسيا واقتصاديا في المنطقة، وبالتالي هي فاعلة في التحكيم الدولي وتستقطب استثمارات، كما أنها الان أصبحت مستثمرة في الخارج، وليس هنالك استثمار بدون آلية تحكيم والفكرة حاليا في تعميمه وتفعيله ولا ينحصر فقط على الاستثمارات الكبيرة.

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