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توحيد الجهود عبر نبراس

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توحيد الجهود عبر نبراس توحيد الجهود عبر نبراس

عندما وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات -حفظه الله- الجهات الحكومية والأهلية بوضع البرامج والفعاليات الوقائية والتوعوية في مجال مكافحة المخدرات تحت اسم «نبراس» لكي تتماشى وتنسجم مع قرار مجلس الوزراء الموقر بشأن تنظيم اللجنة رقم 119 لعام 1430هـ والذي نص على «أن تسعى اللجنة إلى تحقيق التناغم والانسجام وتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة لمكافحة المخدرات».

كما يأتي هذا التوجيه توحيداً للجهود حسب ما نص عليه تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، باعتباره مشروع الدولة في مجال الوقاية من المخدرات والعمل بموجب المعايير العلمية المعتمدة لدى أمانة اللجنة الوطنية.

إننا في كل أسبوع ومن خلال هذه الزاوية سوف نستعرض بإذن الله جهود مشروع «نبراس» للتوعية والتثقيف عن أضرار المخدرات لحماية المجتمع ووقايته وتحصينه ضد آفة المخدرات والحد من انتشارها.

من هنا أناشد الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص «شركات، ومؤسسات» للمساهمة معنا لتحقيق أهداف «نبراس» السامية.

  • أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات مساعد مدير عام مكافحة المخدرات للشؤون الوقائية رئيس مجلس إدارة مشروع نبراس

عبدالإله بن محمد الشريف *

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