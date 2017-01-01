«التعليم» و«شؤون الحرمين» تعرّفان الطلبة بمعالم مكة المكرمة

تفعيلاً لمبادرة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في إعداد كتيبات تعريفية وأقراص ممغنطة عن معالم مكة المكرمة والحرم الشريف، كالكعبة والمقام والحجر والحطيم وزمزم وتعليم الصلاة وكيفية الطواف والسلام على الحجر الأسود ليتم الاستفادة منها في مدارس التعليم العام، تقوم على إعدادها وزارة التعليم والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وبهذا الخصوص، التقى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د. عبدالرحمن السديس في مكة الاسبوع الماضي بوكيل وزارة التعليم للمناهج والبرامج التربوية د. محمد بن عطية الحارثي، وجرى خلال اللقاء بحث فكرة إصدار هذه المواد التعريفية وآلية الإفادة منها لتعزيز القيم الإسلامية في نفوس الناشئة من خلال تعظيم البلد الحرام ومعالمه العظيمة.

وأوضح د. الحارثي أن وزارة التعليم والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ستعملان على إعداد المواد التعريفية والإثرائية المناسبة للطلاب والطالبات وفق المراحل السنية وبما يتناسب مع متطلبات العصر، وبمحتوى يحقق القيمة المُضافة لما يتعلمه الطالب ضمن المقرر الدراسي.