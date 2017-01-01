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انطلاق مهرجان الفرق المسرحية الحادي عشر

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انطلاق مهرجان الفرق المسرحية الحادي عشر انطلاق مهرجان الفرق المسرحية الحادي عشر

تطلق وزارة التعليم مهرجان الفرق المسرحية الحادي عشر هذا الأسبوع بمشاركة أكثر من ١٠٠ طالب من الإدارات التعليمية المتأهلة لهذه المرحلة ضمن مشروع المسرح المدرسي برعاية وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى.

وقال د. عبدالحميد المسعود مدير عام النشاط الطلابي إن هذا المشروع يعد أحد المشروعات النوعية التي تهدف إلى الارتقاء بالنواحي الوجدانية والجمالية والمهارية للطلاب، إضافة إلى تعزيز الروح الوطنية لديهم، مضيفاً أن وزارة التعليم تعمل على دعم المسرح المدرسي من خلال مجموعة من البرامج والمشروعات الموجهة لجميع المراحل التعليمية.

وفي ذات السياق، يشير بندر العسيري مدير إدارة النشاط الثقافي بالوزارة بأن المرحلة الأولى للمشروع المسرحي تتضمن المنافسات المسرحية على مستوى الإدارة التعليمية ومن ثم الانتقال للمنافسة على مستوى المجموعات في المرحلة الثانية وتنتهي بتأهل أفضل عشر عروض إلى المرحلة الختامية في مهرجان الفرق المسرحية المدرسية الذي تنفذه وزارة التعليم في دورته الحادية عشرة باستضافة تعليم جدة في المدة من ٣-٥ / ٤ / ١٤٣٨هـ.

يشار إلى أن مشروع الـمسرح المدرسي يستهدف في جميع مراحله أكثر من ٣٠٠٠ طالب في مختلف مناطق ومحافظات المملكة ، ولتأكيد شراكة الوزارة مع القطاعات ذات الاهتمام فقد تم تكليف نخبة من كبار المسرحيين والمختصين في الشأن المسرحي للقيام بتحكيم العروض المسرحية المدرسية.

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