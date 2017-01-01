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الأمير محمد بن نايف يوجه بنقل جثمان شهيد الواجب البركاتي إلى الليث

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بناءً على توجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ـ حفظه الله ـ قامت طائرة من أسطول القيادة العامة لطيران الأمن بنقل جثمان شهيد الواجب الجندي أول هاشم البركاتي إلى محافظة الليث الذي انتقل إلى رحمة الله وهو يؤدي واجباته الأمنية في الذود عن حدود الوطن بمنطقة جازان.

وكان المتحدث الأمني لوزارة الداخلية قد صرح "بأنه عند الساعة السادسة وأربعين دقيقة من صباح السبت، تعرضت إحدى النقاط الحدودية المتقدمة بقطاع الدائر في منطقة جازان لإطلاق نار كثيف ومقذوفات عسكرية عبر الحدود من عناصر حوثية تتحصن في مواقع جبلية مقابلة، حيث تم التعامل مع الموقف بما يقتضيه بمساندة من القوات البرية والسيطرة على الموقف، وقد نتج عن تبادل إطلاق النار استشهاد الجندي أول بحرس الحدود، هاشم عبيد محمد البركاتي، تغمده الله بواسع رحمته وتقبله في الشهداء".

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