ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 1/1/2017

سمر العشري

تشهد أسعار الذهب عالمياً حالة من عدم الأستقرار و الثبات، وقد أثرت هذة الحالة على أسعار الذهب داخلياً في جمهورية مصر العربية، وذلك بسبب أرتفاع سعر الدولار الأمريكي، حيث انه من المعروف أن أسعار الذهب مرتبطة ارتباط وثيق بسعر الدولار الأمريكي.

فكلما أستقر الدولار أستقراراً نسبياً يستقر في المقابل سعر الذهب وإذا أرتفع يعاود ارتفاعه مرة أخرى، ومع أرتفاع سعر الدولار فقد أرتفع سعر الذهب أيضاً غلى أكثر من نصف ثمنه، وخاصة منذ تم تطبيق قرار تعويم الجنية المصري الذي فرضه ونفذه البنك المركزي منذ عدة أسابيع.

سعر الذهب اليوم :

عيار 24 720 جنيه

عيار 22 660 جنيه

عيار 21 630 جنيه

عيار 18 540 جنيه

سعر جنيه الذهب 5000 جنيه

سعر كيلو الذهب 697180 جنيه

قد تختلف هذه الأسعار من محل إلي آخر حيث يتم إضافة قيمة المصنعية والدمغة لها، وعليه فيتم رفع قيمة الجرام أكثر فهذه الأسعار ليست نهائية.

شبكةعيونالإخبارية

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