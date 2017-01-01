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ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 1/1/2017

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ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 1/1/2017 ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 1/1/2017

تشهد الذهب عالمياً حالة من عدم الأستقرار و الثبات، وقد أثرت هذة الحالة على أسعار الذهب داخلياً في جمهورية العربية، وذلك بسبب أرتفاع الأمريكي، حيث انه من المعروف أن أسعار الذهب مرتبطة ارتباط وثيق بسعر الدولار الأمريكي.

فكلما أستقر الدولار أستقراراً نسبياً يستقر في المقابل وإذا أرتفع يعاود ارتفاعه مرة أخرى، ومع أرتفاع سعر الدولار فقد أرتفع سعر الذهب أيضاً غلى أكثر من نصف ثمنه، وخاصة منذ تم تطبيق قرار تعويم الجنية المصري الذي فرضه ونفذه البنك المركزي منذ عدة أسابيع.

سعر الذهب اليوم :

عيار 24  720 جنيه
عيار 22 660 جنيه
عيار 21 630 جنيه
عيار 18 540 جنيه
سعر جنيه الذهب 5000 جنيه
سعر كيلو الذهب 697180 جنيه

قد تختلف هذه الأسعار من محل إلي آخر حيث يتم إضافة قيمة المصنعية والدمغة لها، وعليه فيتم رفع قيمة الجرام أكثر فهذه الأسعار ليست نهائية.

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رئيس قسم الأخبار

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