عمار النعيمي يطلع على نموذج مركبة كهربائية لمواصلات عجمان

اطلع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس المجلس التنفيذي على نموذج ومواصفات المركبة الكهربائية التي ستدخل الخدمة في مؤسسة المواصلات العامة بعجمان خلال الشهر الجاري.

واستمع سموه، خلال لقائه المهندس عمر أحمد بن عمير مدير عام المؤسسة في الديوان الأميري، إلى شرح واف عن مواصفات المركبة وخطة المؤسسة واستراتيجيتها وأهدافها خلال عام 2017 إضافة إلى أهم المشروعات التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وأشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي رئيس المجلس التنفيذي بدور القائمين على صناعة النقل والمواصلات في إمارة عجمان وسعيهم الحثيث إلى ادخال وتطبيق كل ما هو جديد ومتطور والذي من شأنه إيجاد بيئة نقل مستدامة في عجمان.

ووجه سموه بأن يتم إدخال هذه النوعية من المركبات خلال الفترة المقبلة لمواكبة التقدم في مجال التكنولوجيا مما يضمن تحقيق توجه حكومة عجمان.

حضر اللقاء كل من عبدالله أمين الشرفا المستشار في ديوان الحاكم وحمد راشد النعيمي مدير الديوان وسالم سيف المطروشي نائب مدير الديوان ويوسف النعيمي مدير عام إدارة التشريفات والضيافة وعدد من المسؤولين.

وقال المهندس ابن عمير إن القيادة الرشيدة في الإمارة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، حريصة على تحقيق رؤية عجمان 2021، مشيراً إلى اهتمام سموهما بتطوير البنية التحتية لقطاع النقل والمواصلات وإيجاد مجتمع سعيد من خلال نشر وتطبيق استراتيجية البيئة الخضراء للحفاظ على البيئة.

وأوضح أن مؤسسة المواصلات العامة تهتم في استراتيجيتها باستدامة النقل والمواصلات من خلال الاستفادة من التقدم في مجال التكنولوجيا بجانب آخر التطورات العلمية في قطاع النقل وخاصة ما يتجه نحو الطاقة النظيفة للحفاظ على المناخ العام، مشيراً إلى سعي المؤسسة لتحقيق أهدافها ورسالتها تجاه المجتمع بتطوير قطاع النقل والمواصلات خلال 2017.