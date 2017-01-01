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حاكم رأس الخيمة يحضر أفراح الشحوح

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حاكم رأس الخيمة يحضر أفراح الشحوح حاكم رأس الخيمة يحضر أفراح الشحوح

حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة مساء أول من أمس، حفل العشاء الذي أقامه سعيد راشد السلحدي الشحي في منطقة سيح الغب برأس الخيمة، بمناسبة زفاف نجله «عمار»، إلى كريمة المرحوم راشد سعيد محمد الشحي.

كما حضر الحفل، اللواء الركن الطيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، والشيخ محمد بن سرور بن محمد آل نهيان، والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي، والشيخ ارحمة بن سعود بن خالد القاسمي نائب مدير عام شركة أسمنت الاتحاد في رأس الخيمة، والشيخ محمد بن سعود بن خالد القاسمي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وأعيان ووجهاء القبائل والبلاد والشخصيات ورجالات الدولة وأبناء القبائل والمدعوين.

وقدم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة والحضور، التهاني والتبريكات للعريس ووالده، وأهل العروس وأقارب العروسين، سائلين الله عز وجل، أن يكلل حياة العروسين بالرفاه، وأن يرزقهما الذرية الصالحة.

وأعرب أهالي العروسين عن بالغ سرورهم لحضور وتشريف صاحب السمو حاكم رأس الخيمة والشيوخ، حفلهم ومشاركتهم أفراحهم.

وقدمت فرق المزيود والشحوح الحربية والرواح فنونها التراثية، ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة.

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