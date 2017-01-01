محمد بن زايد: بقيادة خليفة واثقون بتحقيق المزيد من التقدم والرخاء والعطاء

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن عام 2017 يطل علينا ومسيرة الخير المباركة التي أرسى قواعدها زايد طيب الله ثراه وإخوانه المؤسسون تمضي شامخة بفضل من الله وتوفيقه.

وأعرب سموه عن ثقته بتحقيق المزيد من التقدم والرخاء والعطاء بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة مضيفاً سموه: «طموحاتنا لا حدود لها وتطلعاتنا لا سقف لها لرفعة الوطن وتقدمه».

سلام

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن الإمارات وطن الخير والتسامح تزرع الخير وتحصد الحب والفرح وتنشر السلام والأمان فمستقبلنا يملؤه التفاؤل والأمل بمزيد من الإنجازات لوطن الخير، وأعمالنا ومنجزاتنا لا تودع عاماً ولا تنتظر آخر، منهجنا العمل المتواصل والمستمر برؤية وخطط واضحة وعزيمة قوية وارادة صلبة لتحقيق الأفضل لوطننا.

وأوضح سموه أن الله تعالى حبا الإمارات بقيادات وشعب أخلصوا للوطن وقدموا التضحيات لرفعته ورقيه، والإخلاص والفداء نهج ثابت وراسخ يجمعنا على هذه الأرض الطيبة منبهاً سموه إلى أن الإمارات تنسج طريقاً خاصاً بها للنجاح والريادة والتميز بفضل سواعد أبنائها وإمكاناتهم وقدراتهم واخلاصهم وعطائهم غير المحدود.

تحديات

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: «مرت على منطقتنا العديد من التحديات، الإمارات واشقاؤها واجهوها بحزم وسنمضي بإذن الله بنفس العزيمة في حفظ امن واستقرار المنطقة والدفاع عنها».

واعرب سموه عن أمله أن يعم السلام والأمن والاستقرار المنطقة والعالم أجمع انطلاقاً مما يجمع البشرية من قيم الخير والتعاون والتعايش والتسامح، مهنئاً سموه قيادتنا الحكيمة وشعبنا العزيز والمقيمين بيننا بقدوم العام الجديد سائلاً الله سبحانه ان يديم على وطننا الرخاء والاستقرار والتقدم.