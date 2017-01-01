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محمد بن راشد: شكراً لمن جعل 2016 عاماً نابضاً بالحياة

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محمد بن راشد: شكراً لمن جعل 2016 عاماً نابضاً بالحياة محمد بن راشد: شكراً لمن جعل 2016 عاماً نابضاً بالحياة

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شعب دولة الإمارات وجميع شعوب العالم بمناسبة حلول العام الجديد.

وشكر سموه كل من جعل العام 2016 عاماً مختلفاً ومتميزاً ونابضاً بالحياة، متطلعاً سموه لعالم أفضل ومستقبل أجمل للجميع في 2017.

ودون سموه في صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «الإخوة والأخوات مع انتهاء عام 2016 بإنجازاته وتحدياته وبنجاحاته ومشاريعه وتطوراته، نقول شكراً لكل من جعله عاماً مختلفاً ومتميزاً ونابضاً بالحياة»، مضيفاً سموه: «وتمنياتي للجميع بعام جديد.. عام خير وعطاء وتطور ونماء.. 2017 عام خير بإذن الله على دولتنا وعلى مجتمعنا وأسرنا وأبنائنا...».

وتابع سموه: «ولجميع الشعوب والدول الصديقة نقول كل عام وأنتم بخير وبركة ونماء.. ونتطلع لعالم أفضل ومستقبل أجمل للجميع في 2017».

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