«البيان» تهنئ قيادة الإمارات وشعبها بعام الخير

تتقدم «البيان» بالتهنئة إلى قيادة الإمارات الحكيمة، وإلى شعبها الوفي والمقيمين على أرضها بحلول العام الجديد 2017. وتتمنى «البيان» بهذه المناسبة لقرائها الأعزاء أن يكون العام الجديد عام خير وبركة عليهم جميعاً.

كما تتمنى المزيد من التقدم والازدهار والعطاء في 2017 «عام الخير» للإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأصحاب السمو حكام الإمارات.