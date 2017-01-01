مصرع عامل من مصابى حادث انقلاب ميكروباص بطريق قنا نجع حمادى

قنا – وائل محمد

لقى عامل مصرعه نتيجة الحادث، الذى وقع مساء أمس، نتيجة انقلاب ميكروباص بطريق "قنا - نجع حمادى" الصحراوى الغربى، بالقرب من مركز الوقف، والذى أدى إلى إصابة 16 شخصا وتم إسعافهم بمستشفى قنا العام.

كان اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، تلقى إخطارا من العميد عصام جلال مأمور مركز قنا، يفيد تلقيه بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الغربى، وتم الدفع بـ6 سيارات إسعاف، ونقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقى العلاج.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات، فيما انتقلت قوة أمنية بإشراف العميد محمد هندى مدير المباحث إلى مكان الواقعة، للوقوف على ملابسات الحادث، لتسيير حركة المرور.