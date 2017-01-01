أخبار عاجلة

مساء dmc - تقرير .. "البوكليت" .. نموذج إمتحان جديد لطلاب الثانوية العامة -
مساء dmc - رئيس البنك المركزي: الشمول المادي يعني حق كل مواطن في الحصول على حسابات بنكية -
فيديو| أبو الغيط: على كافة الأطراف الانسحاب من سوريا وترك القضية للعرب -
بالفيديو.. موسى: هاشتاج «بلغ عن الإخوان» رقم 2 في «تويتر» -
فيديو| أديب: «استحملنا 30 سنة طوارئ 30 مع مبارك.. نصبر 3 شهور مع السيسي» -
بالفيديو.. الجندي: «اللي بيغلي الأسعار إرهابي» -
فيديو| «تحت الأرض» تهدد مرتضى وموسى.. والأخير يستنجد بوزير الداخلية -
خالد علي يقدم بلاغًا جديدًا للنائب العام بسبب اتفاقية تيران وصنافير  -
حملة للكشف المبكر عن سرطان الثدي في شمال سيناء -
حافلة دورتموند ليست الأولى.. 4 انفجارات هزت الملاعب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مصرع عامل من مصابى حادث انقلاب ميكروباص بطريق قنا نجع حمادى

Google+ Print
مصرع عامل من مصابى حادث انقلاب ميكروباص بطريق قنا نجع حمادى مصرع عامل من مصابى حادث انقلاب ميكروباص بطريق قنا نجع حمادى

>قنا – وائل محمد

لقى عامل مصرعه نتيجة الحادث، الذى وقع مساء أمس، نتيجة انقلاب ميكروباص بطريق "قنا - نجع حمادى" الصحراوى الغربى، بالقرب من مركز الوقف، والذى أدى إلى إصابة 16 شخصا وتم إسعافهم بمستشفى قنا العام. 

 

 

كان اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، تلقى إخطارا من العميد عصام جلال مأمور مركز قنا، يفيد تلقيه بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الغربى، وتم الدفع بـ6 سيارات إسعاف، ونقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقى العلاج.

 

تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات، فيما انتقلت قوة أمنية بإشراف العميد محمد هندى مدير المباحث إلى مكان الواقعة، للوقوف على ملابسات الحادث، لتسيير حركة المرور.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365