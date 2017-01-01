سعر الدولار اليوم الأحد 2017/1/1

سمر العشري

تمر أسعار الدولار الأمريكي بحالة من عدم التوازن في أسعار الصرف، فبعد ارتفاع إلى ما فوق حاجز 19 جنيه، وارتفاع نسبة التوقعات بالوصول إلى أكثر من 20 جنيه، فإذا بالعملة تعود مرة أخرى إلى حدود 18 جنيه، ولكن التوقعات تشير إلى أن أسعار العملات سترتفع مجددا.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الاستثمار في مصر عن تأسيس 288 شركة جديدة في جميع ربوع مصر خلال أسبوع واحد، مما ساهم في توفير 1122 فرصة عمل للشباب، وصرحت الوزارة أن الشركات الجديدة، بلغ رأس مالها 278 مليون جنيه، كما صرح مصدر من الوزارة عن وجود 8 مناطق حرة تشمل 17 فرصة استثمارية كبيرة جدا، كما تبذل الوزارة قصارى جهدها من أجل إعلان مسودة قانون الضريبة على القيمة المضافة.

المثير للجدل أن السوق المصرفي والبنكي سيواصل حالة عدم التوازن، خلال الفترة القادمة، ولا توجد مؤشرات واضحة عن حل المشكلة، أو التعامل معها، مما يضفي على سعر الدولار طابعا خاصا سيظل مثيرا للجدل طوال شهور عديدة، وتشير أغلب التوقعات أن ارتفاعات العملة لا مفر منها.

سعر الدولار اليوم في البنوك :

البنك يليه سعر الشراء يتبعه سعر البيع :

البنك الأهلي اليوناني

18.75 19.30

كريدي أجريكول

18.65 18.85

بنك مصر إيران للتنمية

18.10 18.50

بنك الاسكندرية

18.10 18.25

بنك التعمير والإسكان

18.10 18.35

مصرف أبوظبي الإسلامي

18.10 18.85

بنك البركة

18.09 18.69

البنك المركزي المصري

18.07 18.38

البنك الأهلي المصري

18.00 18.25

بنك مصر

18.00 18.26

البنك الأهلي الكويتي – مصر

18.00 18.25

البنك العربي الأفريقي الدولي

18.00 18.27

المصرف المتحد

18.00 18.20

بنك القاهرة

18.00 18.26

بنك قناة السويس

18.00 18.25

بنك بلوم مصر

18.00 18.20

SAIB Bank

18.00 18.25

بنك فيصل الاسلامى المصرى

17.95 18.10

البنك التجاري الدولي

17.95 18.20

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء :

جاء سعر الدولار في السوق السوداء اليوم ليثبت إن أسعار الدولار في السوق السوداء، يشهد فترة من الاستقرار في أسعاره، حيث جاءت أسعار الدولار في السوق السوداء عند 19.50 جنيه مصري، السوق السوداء في مصر، أصبح دوره هامشي بعد إعلان البنك المركزي قرار التعويم للجنيه المصري، ولكن بدأ يتعافى السوق السوداء مرة أخرى، وبدأت ملامحه بقوه تظهر في الصورة مرة أخرى بالرغم من الإجراءات المشددة ضده من قبل الحكومة المصرية، حيث قامت الحكومة المصرية من فترة وجيزة بتقليص دوره تمامًا بعد إعلانها عن كافة الإجراءات القانونية المشددة على تجار السوق السوداء.

شبكةعيونالإخبارية

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