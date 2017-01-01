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بالصور.. قيادات الداخلية بالشوارع يهنئون المواطنين بالعام الميلادى الجديد

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بالصور.. قيادات الداخلية بالشوارع يهنئون المواطنين بالعام الميلادى الجديد بالصور.. قيادات الداخلية بالشوارع يهنئون المواطنين بالعام الميلادى الجديد

>كتب محمود عبد الراضى

حرص عدد من مساعدى وزير الداخلية ومدراء الأمن على التواجد فى الشوارع أثناء الاحتفالات برأس السنة الميلادية، وصافحوا المواطنين وقدموا لهم التهنئة بمناسبة العام الجديد.

 

وشارك اللواء خالد أبو الفتوح  مدير أمن المنوفية، يرافقه الدكتور هشام عبد الباسط محافظ الإقليم، المواطنين الاحتفال بالعام الميلادى الجديد، حيث تفقد مدير الأمن الحالة الأمنية والتقى بالخدمات المعينة لتأمين الاحتفالات ودور العبادة وحثهم على اليقظة التامة وشدة ملاحظة الحالة الأمنية، تحسباً لأى أعمال عدائية من شأنها الإخلال بالأمن أو التأثير على الاحتفالات .

 

كما تفقدا تأمين الكنائس والتقيا بالقوات المعينة للتأمين وقدما التهنئة لشركاء الوطن من المسيحيين، كما وجها الشكر لجميع القوات المشاركة فى تأمين الاحتفالات والكنائس لحسن قيامهم بالعمل المنوط بهم على الوجه اللائق.

 

 

 

 

 


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