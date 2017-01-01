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سكرتير البابا تواضروس من الكنيسة البطرسية: نستقبل عامنا الجديد بجرح

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سكرتير البابا تواضروس من الكنيسة البطرسية: نستقبل عامنا الجديد بجرح سكرتير البابا تواضروس من الكنيسة البطرسية: نستقبل عامنا الجديد بجرح

>كتبت سارة علام

قال القس أنجيلوس إسحق، سكرتير البابا تواضروس الثانى، "نستقبل عامًا جديدًا بجرح البطرسية الدامى، حيث لقيت نفوس بريئة ربها، ونفخر بأننا كنيسة شهداء".

 

وأضاف سكرتير البابا، فى كلمته بأول صلوات تقام بالكنيسة البطرسية عقب إصلاح ما أفسده التفجير الإرهابى، "نجتمع لنصلى معًا للنفوس الملكومة والذين راح من ذويهم شهداء شهود بالإيمان العظيم".

 

وتابع : "الكنيسة مصنع ومجد للقديسين، وهى كنيسة وطنية وسنظل حاضنين للآخرين، ونطلب للأعداء الحب والرحمة وندعو لهم بالخير والرحمة".

 

واستطرد : "نحن مدعوين للتغيير فى سنة جديدة لنكون أفضل فى الحب والبر، ومن لازال بعيدًا عن الله ندعوه للرجوع إليه ليمحو خطاياه ندعو للتوبة وإنكسار القلب ونسعى لخلاص نفسنا وكفى بعد عن الله، نريد الحصول على الحب والحياة الجميلة منه، وهو يصنع خيرا".


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