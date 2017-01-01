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حظك اليوم برج الجدي ليوم الأحد 1 يناير 2017

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حظك اليوم برج الجدي ليوم الأحد 1 يناير 2017 حظك اليوم برج الجدي ليوم الأحد 1 يناير 2017

برج الجدي :

مهنياً: تبرع في مجال المبيعات والتجارة، كذلك الصحافة والإعلام والكتابة لأنك تتمتع بأفكار خلاقة وبقدرة على إيجاد الحلول السهلة والذكية

عاطفياً: الثقة مع الشريك هي أبرز عناوين العلاقة بينكما، وهذا يدفعكما إلى تفعيل هذه العلاقة على نحو أكبر

صحياً: لا تغفل أي ملاحظة توجه إليك وتتعلق بوضعك الصحي، بل تقبلها وحاول أن تتقيد بها

أبراج مكتوب :

برج الجدي :

تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل. سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. اشرح لهم بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كبرياء.

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رئيس قسم الأخبار

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