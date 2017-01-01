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حظك اليوم برج القوس ليوم الأحد 1 يناير 2017

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حظك اليوم برج القوس ليوم الأحد 1 يناير 2017 حظك اليوم برج القوس ليوم الأحد 1 يناير 2017

برج القوس :

مهنياً: وضح كلامك تفادياً لحصول أي التباس أو سوء تفاهم، وكُن ليناً وتعامل مع الآخرين بذكاء. إياك والاستفزاز

عاطفياً: تستعيد ثقتك بنفسك وبالمحيطين بك، وتجد أن الوقت مؤات لتكريس علاقة متينة بعائلتك وبالأصدقاء الذين ابتعدت عنهم فترة

صحياً: عليك تحاشي جميع المواقف التي تسبب العنف والغضب

أبراج مكتوب :

برج القوس :

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

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رئيس قسم الأخبار

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