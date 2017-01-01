أخبار عاجلة

مساء dmc - تقرير .. "البوكليت" .. نموذج إمتحان جديد لطلاب الثانوية العامة -
مساء dmc - رئيس البنك المركزي: الشمول المادي يعني حق كل مواطن في الحصول على حسابات بنكية -
فيديو| أبو الغيط: على كافة الأطراف الانسحاب من سوريا وترك القضية للعرب -
بالفيديو.. موسى: هاشتاج «بلغ عن الإخوان» رقم 2 في «تويتر» -
فيديو| أديب: «استحملنا 30 سنة طوارئ 30 مع مبارك.. نصبر 3 شهور مع السيسي» -
بالفيديو.. الجندي: «اللي بيغلي الأسعار إرهابي» -
فيديو| «تحت الأرض» تهدد مرتضى وموسى.. والأخير يستنجد بوزير الداخلية -
خالد علي يقدم بلاغًا جديدًا للنائب العام بسبب اتفاقية تيران وصنافير  -
حملة للكشف المبكر عن سرطان الثدي في شمال سيناء -
حافلة دورتموند ليست الأولى.. 4 انفجارات هزت الملاعب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الدلو ليوم الأحد 1/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تتوصل لحل ناجح للمشاكل المالية

Google+ Print
حظك اليوم برج الدلو ليوم الأحد 1/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تتوصل لحل ناجح للمشاكل المالية حظك اليوم برج الدلو ليوم الأحد 1/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تتوصل لحل ناجح للمشاكل المالية

>كتبت أسماء زيدان

يعد من الأبراج الهوائية، التى تتسم بالإخلاص والابتكار والمرح، ويقدم "اليوم السابع" لأبناء برج الدلو على الصعيد الصحى والعاطفى والمهنى.

حظك اليوم الدول على الصعيد المهنى

اليوم سوف تكون قادرا على التوصل إلى حل ناجح للمشاكل المالية الخاصة بك، وسوف تتخذ الخطوات الضرورية الأولى نحو تنفيذ هذا الحل، ولكن كن قادراً للسيطرة على أموالك وتأكد أن المسار الذى اخترت قد يكون صعب ولكنه هو القرار الصحيح.

الدلو على الصعيد العاطفى

إنه يوم عظيم للخروج مع الحبيب، وأولئك الذين فى فئة عمرية من المراهقين يبحثون عن الحب لإحداث تغيير.

الدلو على الصعيد الصحى

تأكد من الحصول على الكثير من التمارين البدنية اليوم، وتعامل مع الأكل باعتدال، حيث من المحتمل أن يسبب ذلك عدداً من المشاكل بما فى ذلك أمراض المعدة اليوم، ويجب أن تشمل تمارينك تمارين التنفس لتخفيف الضغط.

توقعات علماء الفلك للفترة المقبلة

يتطلب من اليوم إيفاء العديد من الالتزامات، ولتحقيق هذا عليك أخذ الأمور بمرح ومتعة حتى لا تخذل الآخرين، كما أن لديك قدرات إبداعية قد تساعدك على تحقيق هدفك.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى