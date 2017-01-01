حظك اليوم برج الدلو ليوم الأحد 1/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تتوصل لحل ناجح للمشاكل المالية

كتبت أسماء زيدان

يعد برج الدلو من الأبراج الهوائية، التى تتسم بالإخلاص والابتكار والمرح، ويقدم "اليوم السابع" حظك اليوم لأبناء برج الدلو على الصعيد الصحى والعاطفى والمهنى.

حظك اليوم الدول على الصعيد المهنى

اليوم سوف تكون قادرا على التوصل إلى حل ناجح للمشاكل المالية الخاصة بك، وسوف تتخذ الخطوات الضرورية الأولى نحو تنفيذ هذا الحل، ولكن كن قادراً للسيطرة على أموالك وتأكد أن المسار الذى اخترت قد يكون صعب ولكنه هو القرار الصحيح.

الدلو على الصعيد العاطفى

إنه يوم عظيم للخروج مع الحبيب، وأولئك الذين فى فئة عمرية من المراهقين يبحثون عن الحب لإحداث تغيير.

الدلو على الصعيد الصحى

تأكد من الحصول على الكثير من التمارين البدنية اليوم، وتعامل مع الأكل باعتدال، حيث من المحتمل أن يسبب ذلك عدداً من المشاكل بما فى ذلك أمراض المعدة اليوم، ويجب أن تشمل تمارينك تمارين التنفس لتخفيف الضغط.

توقعات علماء الفلك للفترة المقبلة

يتطلب من اليوم إيفاء العديد من الالتزامات، ولتحقيق هذا عليك أخذ الأمور بمرح ومتعة حتى لا تخذل الآخرين، كما أن لديك قدرات إبداعية قد تساعدك على تحقيق هدفك.