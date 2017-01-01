توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 1 يناير 2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. يوم حافل فى العمل للكثير من الأبراج

نقدم توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 1 يناير 2017 لجميع الأبراج الفلكية على جميع الأصعدة المهنية والعاطفية والصحية، وهو اليوم الأول فى العام الذى يكون حافلاً على الصعيد المهنى للكثير من الأبراج، خاصة الحمل والسرطان والجوزاء.

وعلى الصعيد العاطفى فالعام الجديد يبدأ بشكل قوى من الجانب الرومانسى.

حظك اليوم برج الحمل الأحد 1/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. مؤامرات بدافع الغيرة تحاك ضدك فى العمل

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهنى

هناك بعض المؤامرات التى تحاك ضدك فى مكان العمل بدافع الغيرة، وتتزايد بكثرة هذه الأيام، ولكن رغم ذلك تتمكن من الاستمرار فى العمل، فقط تذكر أنك إذا واصلت السير بشكل مستقيم لن يتمكن أحد من إيذائك.

برج الحمل على الصعيد العاطفى

لا تترك مجالاً للاستماع لما يحاول الآخرون أن يقولوه عن شريك حياتك، فهذا قد يتسبب فى تعكير العلاقة بينكما، خاصة أن هؤلاء الذين يحاولون التدخل لا يحملون نوايا طيبة لك ولشريكك.

برج الحمل على الصعيد الصحى

احرص على المواظبة على العادات الصحية السليمة من أجل وقايتك من الإصابة بأية عدوى، فأنت معرض للإصابة بعدوى بكتيرية مؤذية بشدة ويمكن أن تعانى بسببها لفترة طويلة.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل

هناك الكثير من المفاجآت المخبأة لك فى عملك اليوم، قد تكون مشغولاً جدًا وفى عجلة من أمرك، ولكن لا تجعل ذلك يدفعك لتناسى مسئولياتك الاجتماعية وحاول أن تكون صبورًا.

حظك اليوم برج الثور 1/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. ستصاب بحمى فيروسية

برج الثور على الصعيد المهنى

إذا كنت عاطلا عن العمل، فاليوم فرصة قد تطرق بابك، فيجب أن تتمسك بها بيديك الاثنين، إظهار الإخلاص والتفانى بمجرد الحصول على تلك وظيفة، أو قد تتلقى فرصة من شركة جديدة.

برج الثور على الصعيد العاطفى

الحجج ومشادات علامة يومك، تجنب أى مشكلة مع شريك حياتك اليوم، حاول أن تكون صامتا مرة واحدة فقط، سوف يمر يوم بأقل الأضرار.

برج الثور على الصعيد الصحى

وهناك احتمالات كبيرة بأنك قد تصيب بالحمى، وربما حمى فيروسية، ولكن يجب أن تخضع إلى عناية طبية فورا واتخاذ الاحتياطات اللازمة ضد الحساسية والالتهابات الفيروسية، وتحقيق التوازن بين صحتك مع متطلبات العملك المهمة الرئيسية الخاصة بك الآن.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

اليوم هو سيكون موضوع نقاش الآخرين حول مهاراتك وأعمالك، ومن المتوقع أنك ستحقق مكاسب مالية، وإذا كنت طالبا فعلماء الفلك يتوقعون أن الطلاب سوف تؤدى جيدا فى الامتحانات اليوم.

حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 1/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تقوم بدور حمامة السلام فى عملك وحياتك الشخصية

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهنى

من المتوقع أن تحقق سبقًا فى حياتك المهنية اليوم، وهو ما يقابله إطراء كبير أو مكافأة من أرباب العمل، والكثير من الغيرة من الزملاء، فحاول أن تتعامل معهم بطريقة جيدة، وأن تمتص الضغائن التى يحملونها تجاهك.

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى

حان الوقت للانفراد بشريك حياتك والحديث بشكل واضح عن مسئوليات كل طرف منكما فى العلاقة، فتجاهل هذا الحديث يؤدى إلى الكثير من المشاكل فى علاقتكما العاطفية والكثير من الانزعاج بينكما مما يبنى أسوارًا ترتفع يومًا بعد آخر بينكما.

برج الجوزاء على الصعيد الصحى

تعيد النظر اليوم فى الطريقة التى تتناول بها طعامك، وتركز بشكل أكبر فى السعرات الحرارية التى تدخل لجسمك وفى حاجتك لأن تتمتع بصحة جيدة، وتدرك جيدًا أن أول الطريق لهذا هو الطعام الخاص بك.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء

اليوم تتدخل كحمامة سلام من أجل حل الكثير من الخلافات سواء فى منزلك أو فى مكان عملك، وستكون لك تجارب مثيرة فى هذا الصدد وستشعر بالإنجاز الكبير بعد أن تتمكن من حل هذه المشكلات.

حظك اليوم برج السرطان الأحد 1/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. كن صاحب المبادرة ولكن لا تتسرع

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهنى

العمل فى المكتب يخطفك اليوم بشكل كبير، وتجد نفسك غارقًا فيه حتى وقت متأخر، فحاول فى خضم كل هذا الانشغال أن تهتم بنفسك، وأن تحرص على الأقل على تناول طعامك، وأن تهتم بصحتك وراحة عينيك.

برج السرطان على الصعيد العاطفى

اليوم مثالى جدًا للرومانسية فحاول أن تتحدث بانفتاح مع شريك حياتك، وتعبر له عن مشاعرك بقوة وتتحدث عن مطالبك من العلاقة، وأن تكون قريبا منه قبل أن تخبو جذوة مشاعرك.

برج السرطان على الصعيد الصحى

الانشغال بعملك يؤثر سلبًا على صحتك فانتبه لذلك، وحاول أن تمارس أى نشاط رياضى حتى ولو المشى فى الذهاب أو الإياب إلى عملك، وحاول أن تحصل على بعض الاسترخاء.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان

كن أنت صاحب المبادرة فى ما يتعلق بالعمل أو حياتك الشخصية، ولكن كن حذرًا بعض الشىء أن تتسرع فى خضم رغبتك فى أن تكون صاحب المبادرة.

حظك اليوم برج الأسد الأحد 1/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. لا تسمح للآخرين أن يتدخلوا بينك وبين شريك حياتك

برج الأسد على الصعيد المهنى

يجب أن تستثمر أموالك بشكل جيد اليوم، حيث من المرجح أن تدوم طويلا هذه الفرصة، إذا كنت تفكر فى شراء منزل أو شقة، يمكنك أن تجد صفقة جيدة اليوم، فإن بعض الاستراتيجيات المالية التى اعتمدتها منذ وقت طويل فى هذا المجال تؤتى ثمارها الآن.

برج الأسد على الصعيد العاطفى

شريك حياتك هو الشخص الوحيد، الذى له حق فى اتخاذ قرارات تخص أسرتك، لا تسمح للآخرين أن يتدخلوا بينكما.

برج الأسد على الصعيد الصحى

وهناك شعور كبير من السعادة والصحة اليوم، لديك موقف ممتاز نحو شىء مهم اليوم، قراراتك اليوم يكون لها تأثير على المدى الطويل، وسوف تؤثر عليك بشكل إيجابى فى المستقبل.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد

الاتصال هو المفتاح الخاص بك، واليوم هو يوم للتنفيس عن الغضب والإحباط، وقد تظهر بعض المشاكل فحياتك يمكنك أن تحلها بقليل من النقاش.

حظك اليوم برج العقرب الأحد 1-1-2017..علماء الفلك: تتعامل بحكمة مع الشريك.. الأمور التى تتعلق بالشق المهنى تتطلب منك الصبر

الصعيد المهنى

لمواليد هذا البرج يؤكد العلماء أن الأمور، التى تتعلق بالشق المهنى تتطلب منك الصبر، وذلك بعد تعرضك للكثير من المشاكل والأزمات الفترة الماضية مع مديريك وعدد من زملائك.

الصعيد العاطفى

أكد علماء الفلك أن الشق العاطفى فى 2017 يستكمل بحالة من التوتر والقلق، التى ختمت بها 2016، فبالضرورة أن تتعامل بحكمة مع الشريك لكى تستعيده من جديد.

الصعيد الصحى لمواليد برج العقرب

علماء الفلك يؤكدون أنك ستصاب اليوم بالآلام شديدة فى المعدة، فتجنب تناول الوجبات السريعة، واحرص على تناول الأطعمة المفيدة.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب

يتوقع علماء الفلك أنك إذا كنت بحاجة إلى مشورة بعض الأصدقاء لا تتردد فى ذلك، واعلم أنك من الممكن أن تعتمد عليهم وتأخذ بآرائهم، من جهة أخرى عليك أن تركز بالشق العائلى الذى أهملته بشكل واضح منذ فترة طويلة، فمع بداية 2017 عليك أن تدعم هذا الشق.

حظك اليوم برج الميزان الأحد 1-1-2017..علماء الفلك: الشق العاطفى سيشهد انتعاشة واضحة فى 2017

الصعيد المهنى

لمواليد هذا البرج يؤكد العلماء أن هذه الفترة أنك قادر على تحقيق التوازن بين المجال المهنى والعائلى، وخاصة أنك استطعت أن تتخطى الأزمات التى لحقت بالصعيد العائلى مؤخرا بسبب عدم التواصل معهم واضع كل تركيزك فى الصعيد المهنى.

الصعيد العاطفى

أكد علماء الفلك أن الشق العاطفى سيشهد انتعاشة واضحة مع العام الجديد، فستنتهى تماما المشكلات الطفيفة التى لحقت بالعلاقة، فأنت والشريك أصبحتما أكثر تفاهما.

الصعيد الصحى لمواليد برج الميزان

علماء الفلك يؤكدون أنت فى حاجة لتدليل نفسك خلال هذه الفترة، بدءا من الاسترخاء والنوم بشكل عميق والتوجه للـspa لتشعر بمدى الانتعاش والتجديد.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان

يتوقع علماء الفلك مع بداية 2017 سوف تلاحظ تحسن واضح فى الشق المالى، فطريقتك الحكيمة فى التفكير نجعلك دائما تضع خطط جيدة لميزانيتك.

حظك اليوم برج القوس ليوم الأحد 1/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تستطيع التوفيق بين العمل والأسرة

حظك اليوم القوس على الصعيد المهنى

لا تقلق من الأوضاع المادية فقد تمر ببعض الخسائر الصغيرة، وتأتى عائلتك لإنقاذك وقد تكون قادرا على تغطية الخسائر فى وقت قريب جداً، وفى العمل حاول أن تكافئ موظفيك كلما سنحت الفرصة لذلك.

القوس على الصعيد العاطفى

من الممكن أن يعبر لك صديق مقرب عن مشاعره تجاهك، وقد لا يكون لفظيا، ولكن من خلال إجراءات دقيقة، ومن الممكن أن تنمو علاقة رومانسية ولكن عليك بعدم التسرع.

القوس على الصعيد الصحى

اليوم مناسب لبدء شىء جديد، وهذا هو اليوم الأمثل لذلك حتى لو كان يبدو محفوفاً بالمخاطر.

توقعات علماء الأبراج للفترة المقبلة

هناك طاقة جديدة تبدأ الآن فى حياتك، فسوف تجد فجأة أنك تحقق التوازن بين الأسرة والقضايا المهنية وأصبح ذلك من السهل للغاية، وكل ما تبذله من التردد سوف يختفى، وعليك أن تكون قادرا على وقف أى شعور بالتناقض.

حظك اليوم برج الدلو ليوم الأحد 1/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تتوصل لحل ناجح للمشاكل المالية

حظك اليوم الدول على الصعيد المهنى

اليوم سوف تكون قادرا على التوصل إلى حل ناجح للمشاكل المالية الخاصة بك، وسوف تتخذ الخطوات الضرورية الأولى نحو تنفيذ هذا الحل، ولكن كن قادراً للسيطرة على أموالك وتأكد أن المسار الذى اخترت قد يكون صعب ولكنه هو القرار الصحيح.

الدلو على الصعيد العاطفى

إنه يوم عظيم للخروج مع الحبيب، وأولئك الذين فى فئة عمرية من المراهقين يبحثون عن الحب لإحداث تغيير.

الدلو على الصعيد الصحى

تأكد من الحصول على الكثير من التمارين البدنية اليوم، وتعامل مع الأكل باعتدال، حيث من المحتمل أن يسبب ذلك عدداً من المشاكل بما فى ذلك أمراض المعدة اليوم، ويجب أن تشمل تمارينك تمارين التنفس لتخفيف الضغط.

توقعات علماء الفلك للفترة المقبلة

يتطلب من اليوم إيفاء العديد من الالتزامات، ولتحقيق هذا عليك أخذ الأمور بمرح ومتعة حتى لا تخذل الآخرين، كما أن لديك قدرات إبداعية قد تساعدك على تحقيق هدفك.

حظك اليوم برج الحوت ليوم الأحد 1/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. حان الوقت للمرح مع الأصدقاء

حظك اليوم الحوت على الصعيد المهنى

تجنى فى نهاية الأسبوع مكاسب مالية، فتجنب التلاعب وكن صادقاً فيما تفعل، ودع نوعية عملك تتكلم عنك بدلاً منك.

الحوت على الصعيد العاطفى

قد تعود إلى حبيبك السابق، ومع ذلك تأخذ وقتاً للتفكير حول الرجوع مرة أخرى أم لا، وسيكون لديك ما يكفى من الوقت للعمل على التفكير فى هذا الموضوع أكثر من أى وقت مضى.

الحوت على الصعيد الصحى

تستغرق وقتاً طويلاً لاكتشاف ما يناسبك ويجعل لديك أقصى قدر من الطاقة، ويبدو أن السفر منذ فترة طويلة وتناول أصناف مختلفة من الطعام يجعل الأمور غير مريحة بجهازك الهضمى فكن حذراً.

توقعات علماء الفلك للفترة المقبلة

حان الوقت لتنغمس بالمرح مع بعض الأصدقاء، وتحديدا فى المساء ومن المتوقع أن تقابل شخص أثناء الاحتفالات يدرك قدراتك.

حظك اليوم برج الجدى الأحد 1-1-2017..علماء الفلك: أنت فى الطريق لاتخاذ قرار مهم سيزيد تمسك الشريك بك

الصعيد المهنى

لمواليد هذا البرج أنت تحتاج لقسط من الراحة بعد أن تم تكليفك الفترة الماضية بالكثير من أعباء العمل، وهو ما أصابك بتوتر عصبى واضح يدفع للعيش تحت ضغط عصبى.

الصعيد العاطفى

أكد علماء الفلك أنك فى الطريق لاتخاذ قرار مهم سيزيد تمسك الشريك بك، فمع بداية العام الجديد لا تتردد فى زيادة جرعات الحب والرومانسية فهو سيدعم علاقتك كثيرا.

الصعيد الصحى لمواليد برج الجدى

علماء الفلك يؤكدون أنت تتمتع بطاقة وحيوية واضحة خلال هذه الفترة، فاليوم مناسب جدا للاستفادة من هذه الطاقة بكسر الروتين اليومى والذهاب مع أحد أصدقائك المقربين فى نزهة بالهواء الطلق.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى

يتوقع علماء الفلك أنك ستنفق الكثير من المال خلال الفترة الحالية وذلك يرجع لظهور المزيد من الالتزامات، والحل الضرورى هو أن تضع خطة لنفسك خاصة بالجانب المالى حتى لا تتعرض ميزانيتك لأزمة كبرى.

حظك اليوم برج العذراء 1/1/2017 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. حالتك العاطفية فى ذروتها

برج العذراء على الصعيد المهنى

قد يقدم لك رؤساؤك فرص عمل أفضل، فيجب أن تستفيد من ذلك، بالإضافة إلى لا يجب أن تنسى مرؤوسيك.

برج العذراء على الصعيد العاطفى

حالتك العاطفية هى الآن فى ذروتها لذلك عليك الاستفادة القصوى من هذا، فعليك أن تقرر مفاجأة شريك حياتك بشىء جميل، فهذا هو الوقت المناسب لتكريس الاهتمام الكامل لحياتك العاطفية.

برج العذراء على الصعيد الصحى

المسائل الصحية من مصدر قلق كبير بالنسبة لك الآن، لا تضعف أمام المأكولات التى تقدم لك ويجب أن تكون حذرا اتجاه النظام الغذائى الذى تتبعه وألا يكون هناك دعوة للعديد من الأمراض لمهاجمة الجهاز الهضمى.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

عليك أن تتحلى بالمرونة أكثر من ذلك، فهذه الصلابة التى بشخصيتك ربما تخلق بعض التوتر سواء فى المنزل أو فى العمل، العلاج الوحيد هو محاولة لفتح حوار والاستماع إلى ما لدى الآخرين.