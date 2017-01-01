حظك اليوم برج العزراء ليوم الأحد 1 يناير 2017

سمر العشري

برج العذراء :

مهنياً: تعود الأمور الى مجاريها الطبيعية، وترتفع المعنويات وتنفرج اساريرك

عاطفياً: تنتعش العلاقات العاطفية، وربما تطور علاقة بزميل أو صديق

صحياً: تخف الضغوط النفسية عليك وترتاح اعصابك ما ينعكس على صحتك إيجاباً

ابراج مكتوب :

برج العذراء :

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads