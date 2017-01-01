حظك اليوم برج الحمل الأحد 1/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. مؤامرات بدافع الغيرة تحاك ضدك فى العمل

نقدم لمولود برج الحمل حظك اليوم، على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج النارى المعروف بحماسه الشديد ودأبه فى العمل وقدرته على تحقيق طموحاته مهما كانت صعبة، لكن يعيبه أنه عنيف قليلاً وحاد فى ردود فعله ومتسرع.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهنى

هناك بعض المؤامرات التى تحاك ضدك فى مكان العمل بدافع الغيرة، وتتزايد بكثرة هذه الأيام، ولكن رغم ذلك تتمكن من الاستمرار فى العمل، فقط تذكر أنك إذا واصلت السير بشكل مستقيم لن يتمكن أحد من إيذائك.

برج الحمل على الصعيد العاطفى

لا تترك مجالاً للاستماع لما يحاول الآخرون أن يقولوه عن شريك حياتك، فهذا قد يتسبب فى تعكير العلاقة بينكما، خاصة أن هؤلاء الذين يحاولون التدخل لا يحملون نوايا طيبة لك ولشريكك.

برج الحمل على الصعيد الصحى

احرص على المواظبة على العادات الصحية السليمة من أجل وقايتك من الإصابة بأية عدوى، فأنت معرض للإصابة بعدوى بكيتيرية مؤذية بشدة ويمكن أن تعانى بسببها لفترة طويلة.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل

هناك الكثير من المفاجآت المخبأة لك فى عملك اليوم، قد تكون مشغولاً جدًا وفى عجلة من أمرك، ولكن لا تجعل ذلك يدفعك لتناسى مسئولياتك الاجتماعية وحاول أن تكون صبورًا.