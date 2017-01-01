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حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 1/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تقوم بدور حمامة السلام فى عملك وحياتك الشخصية

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حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 1/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تقوم بدور حمامة السلام فى عملك وحياتك الشخصية حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 1/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تقوم بدور حمامة السلام فى عملك وحياتك الشخصية

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نقدم لمولود على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج المعروف بمزاجيته وتقلبه الشديد، ولكنه فى الوقت نفسه برج يتميز مواليده بالجاذبية الشديدة وأنهم اجتماعيون ومرحون جدًا.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهنى

من المتوقع أن تحقق سبقًا فى حياتك المهنية اليوم، وهو ما يقابله إطراء كبير أو مكافأة من أرباب العمل، والكثير من الغيرة من الزملاء، فحاول أن تتعامل معهم بطريقة جيدة، وأن تمتص الضغائن التى يحملونها تجاهك.

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى

حان الوقت للانفراد بشريك حياتك والحديث بشكل واضح عن مسئوليات كل طرف منكما فى العلاقة، فتجاهل هذا الحديث يؤدى إلى الكثير من المشاكل فى علاقتكما العاطفية والكثير من الانزعاج بينكما مما يبنى أسوارًا ترتفع يومًا بعد آخر بينكما.

برج الجوزاء على الصعيد الصحى

تعيد النظر اليوم فى الطريقة التى تتناول بها طعامك، وتركز بشكل أكبر فى السعرات الحرارية التى تدخل لجسمك وفى حاجتك لأن تتمتع بصحة جيدة، وتدرك جيدًا أن أول الطريق لهذا هو الطعام الخاص بك.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء

اليوم تتدخل كحمامة سلام من أجل حل الكثير من الخلافات سواء فى منزلك أو فى مكان عملك، وستكون لك تجارب مثيرة فى هذا الصدد وستشعر بالإنجاز الكبير بعد أن تتمكن من حل هذه المشكلات.


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مصر 365

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