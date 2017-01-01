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حظك اليوم برج العذراء 1/1/2017 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. حالتك العاطفية فى ذروتها

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حظك اليوم برج العذراء 1/1/2017 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. حالتك العاطفية فى ذروتها حظك اليوم برج العذراء 1/1/2017 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. حالتك العاطفية فى ذروتها

> كتبت مى الشامى

نقدم لكم اليوم توقعات علماء الفلك لأبناء على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، ويبدأ برج العذراء فى الفترة من 23 أغسطس إلى 23 سبتمبر، ويتميز أبناء هذا البرج بالذكاء، وهو برج ناقد بالفطرة.

برج العذراء على الصعيد المهنى

 قد يقدم لك رؤساؤك فرص عمل أفضل، فيجب أن تستفيد من ذلك، بالإضافة إلى لا يجب أن تنسى مرؤوسيك.

 

برج العذراء على الصعيد العاطفى

 حالتك العاطفية هى الآن فى ذروتها لذلك عليك الاستفادة القصوى من هذا، فعليك أن تقرر مفاجأة شريك حياتك بشىء جميل، فهذا هو الوقت المناسب لتكريس الاهتمام الكامل لحياتك العاطفية.

برج العذراء على الصعيد الصحى

المسائل الصحية من مصدر قلق كبير بالنسبة لك الآن، لا تضعف أمام المأكولات التى تقدم لك ويجب أن تكون حذرا اتجاه النظام الغذائى الذى تتبعه وألا يكون هناك دعوة للعديد من الأمراض لمهاجمة الجهاز الهضمى.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

عليك أن تتحلى بالمرونة أكثر من ذلك، فهذه الصلابة التى بشخصيتك ربما تخلق بعض التوتر سواء فى المنزل أو فى العمل، العلاج الوحيد هو محاولة لفتح حوار والاستماع إلى ما لدى الآخرين.

 


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مصر 365

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