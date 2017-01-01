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حظك اليوم برج الأسد الأحد 1/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. لا تسمح للآخرين أن يتدخلوا بينك وبين شريك حياتك

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حظك اليوم برج الأسد الأحد 1/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. لا تسمح للآخرين أن يتدخلوا بينك وبين شريك حياتك حظك اليوم برج الأسد الأحد 1/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. لا تسمح للآخرين أن يتدخلوا بينك وبين شريك حياتك

>كتبت مى الشامى

برج الأسد على الصعيد المهنى

 يجب أن تستثمر أموالك بشكل جيد اليوم، حيث من المرجح أن تدوم طويلا هذه الفرصة، إذا كنت تفكر فى شراء منزل أو شقة، يمكنك أن تجد صفقة جيدة اليوم، فإن بعض الاستراتيجيات المالية التى اعتمدتها منذ وقت طويل فى هذا المجال تؤتى ثمارها الآن.

برج الأسد على الصعيد العاطفى

شريك حياتك هو الشخص الوحيد، الذى له حق فى اتخاذ قرارات تخص أسرتك، لا تسمح للآخرين أن يتدخلوا بينكما.

برج الأسد على الصعيد الصحى

وهناك شعور كبير من السعادة والصحة اليوم، لديك موقف ممتاز نحو شىء مهم اليوم، قراراتك اليوم يكون لها تأثير على المدى الطويل، وسوف تؤثر عليك بشكل إيجابى فى المستقبل.

 توقعات علماء الفلك لبرج الأسد

الاتصال هو المفتاح الخاص بك، واليوم هو يوم للتنفيس عن الغضب والإحباط، وقد تظهر بعض المشاكل فحياتك يمكنك أن تحلها بقليل من النقاش.


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مصر 365

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