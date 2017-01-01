حظك اليوم برج الثور 1/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. ستصاب بحمى فيروسية

كتبت مى الشامى

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الثور على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، حيث يتميز أبناء هذا البرج بصفة العناد، كذلك حب المعرفة والفضول.

برج الثور على الصعيد المهنى

إذا كنت عاطلا عن العمل، فاليوم فرصة قد تطرق بابك، فيجب أن تتمسك بها بيديك الاثنين، إظهار الإخلاص والتفانى بمجرد الحصول على تلك وظيفة، أو قد تتلقى فرصة من شركة جديدة.

برج الثور على الصعيد العاطفى

الحجج ومشادات علامة يومك، تجنب أى مشكلة مع شريك حياتك اليوم، حاول أن تكون صامتا مرة واحدة فقط، سوف يمر يوم بأقل الأضرار.

برج الثور على الصعيد الصحى

وهناك احتمالات كبيرة بأنك قد تصيب بالحمى، وربما حمى فيروسية، ولكن يجب أن تخضع إلى عناية طبية فورا واتخاذ الاحتياطات اللازمة ضد الحساسية والالتهابات الفيروسية، وتحقيق التوازن بين صحتك مع متطلبات العملك المهمة الرئيسية الخاصة بك الآن.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

اليوم هو سيكون موضوع نقاش الآخرين حول مهاراتك وأعمالك، ومن المتوقع أنك ستحقق مكاسب مالية، وإذا كنت طالبا فعلماء الفلك يتوقعون أن الطلاب سوف تؤدى جيدا فى الامتحانات اليوم.