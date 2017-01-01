حظك اليوم برج السرطان الأحد 1/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. كن صاحب المبادرة ولكن لا تتسرع

نقدم لمولود برج السرطان حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج الذى يعرف أبناؤه بالعاطفية الشديدة والاهتمام بالآخرين والمحيطين به وخاصة الأسرة والأحباء بشكل خاص، ولكن يعيبه أن أبناءه قد يميلون إلى التحكم فى الآخرين بطريقة مزعجة وإصدار الأوامر.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهنى

العمل فى المكتب يخطفك اليوم بشكل كبير، وتجد نفسك غارقًا فيه حتى وقت متأخر، فحاول فى خضم كل هذا الانشغال أن تهتم بنفسك، وأن تحرص على الأقل على تناول طعامك، وأن تهتم بصحتك وراحة عينيك.

برج السرطان على الصعيد العاطفى

اليوم مثالى جدًا للرومانسية فحاول أن تتحدث بانفتاح مع شريك حياتك، وتعبر له عن مشاعرك بقوة وتتحدث عن مطالبك من العلاقة، وأن تكون قريبا منه قبل أن تخبو جذوة مشاعرك.

برج السرطان على الصعيد الصحى

الانشغال بعملك يؤثر سلبًا على صحتك فانتبه لذلك، وحاول أن تمارس أى نشاط رياضى حتى ولو المشى فى الذهاب أو الإياب إلى عملك، وحاول أن تحصل على بعض الاسترخاء.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان

كن أنت صاحب المبادرة فى ما يتعلق بالعمل أو حياتك الشخصية، ولكن كن حذرًا بعض الشىء أن تتسرع فى خضم رغبتك فى أن تكون صاحب المبادرة.