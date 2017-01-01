أخبار عاجلة

مساء dmc - تقرير .. "البوكليت" .. نموذج إمتحان جديد لطلاب الثانوية العامة -
مساء dmc - رئيس البنك المركزي: الشمول المادي يعني حق كل مواطن في الحصول على حسابات بنكية -
فيديو| أبو الغيط: على كافة الأطراف الانسحاب من سوريا وترك القضية للعرب -
بالفيديو.. موسى: هاشتاج «بلغ عن الإخوان» رقم 2 في «تويتر» -
فيديو| أديب: «استحملنا 30 سنة طوارئ 30 مع مبارك.. نصبر 3 شهور مع السيسي» -
بالفيديو.. الجندي: «اللي بيغلي الأسعار إرهابي» -
فيديو| «تحت الأرض» تهدد مرتضى وموسى.. والأخير يستنجد بوزير الداخلية -
خالد علي يقدم بلاغًا جديدًا للنائب العام بسبب اتفاقية تيران وصنافير  -
حملة للكشف المبكر عن سرطان الثدي في شمال سيناء -
حافلة دورتموند ليست الأولى.. 4 انفجارات هزت الملاعب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج السرطان الأحد 1/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. كن صاحب المبادرة ولكن لا تتسرع

Google+ Print
حظك اليوم برج السرطان الأحد 1/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. كن صاحب المبادرة ولكن لا تتسرع حظك اليوم برج السرطان الأحد 1/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. كن صاحب المبادرة ولكن لا تتسرع

>

نقدم لمولود على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج الذى يعرف أبناؤه بالعاطفية الشديدة والاهتمام بالآخرين والمحيطين به وخاصة الأسرة والأحباء بشكل خاص، ولكن يعيبه أن أبناءه قد يميلون إلى التحكم فى الآخرين بطريقة مزعجة وإصدار الأوامر.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهنى

العمل فى المكتب يخطفك اليوم بشكل كبير، وتجد نفسك غارقًا فيه حتى وقت متأخر، فحاول فى خضم كل هذا الانشغال أن تهتم بنفسك، وأن تحرص على الأقل على تناول طعامك، وأن تهتم بصحتك وراحة عينيك.

برج السرطان على الصعيد العاطفى

اليوم مثالى جدًا للرومانسية فحاول أن تتحدث بانفتاح مع شريك حياتك، وتعبر له عن مشاعرك بقوة وتتحدث عن مطالبك من العلاقة، وأن تكون قريبا منه قبل أن تخبو جذوة مشاعرك.

برج السرطان على الصعيد الصحى

الانشغال بعملك يؤثر سلبًا على صحتك فانتبه لذلك، وحاول أن تمارس أى نشاط رياضى حتى ولو المشى فى الذهاب أو الإياب إلى عملك، وحاول أن تحصل على بعض الاسترخاء.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان

كن أنت صاحب المبادرة فى ما يتعلق بالعمل أو حياتك الشخصية، ولكن كن حذرًا بعض الشىء أن تتسرع فى خضم رغبتك فى أن تكون صاحب المبادرة.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى