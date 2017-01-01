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حظك اليوم برج الحوت ليوم الأحد 1/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. حان الوقت للمرح مع الأصدقاء

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حظك اليوم برج الحوت ليوم الأحد 1/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. حان الوقت للمرح مع الأصدقاء حظك اليوم برج الحوت ليوم الأحد 1/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. حان الوقت للمرح مع الأصدقاء

>كتبت أسماء زيدان

يعد من مواليد الأبراج المائية، التى تتسم بالخيال الواسع والرغبة فى عيش الأحلام وتفضيلها على الواقع، ويقدم "اليوم السابع" لمواليد برج الحوت على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

حظك اليوم الحوت على الصعيد المهنى

تجنى فى نهاية الأسبوع مكاسب مالية، فتجنب التلاعب وكن صادقاً فيما تفعل، ودع نوعية عملك تتكلم عنك بدلاً منك.

الحوت على الصعيد العاطفى

قد تعود إلى حبيبك السابق، ومع ذلك تأخذ وقتاً للتفكير حول الرجوع مرة أخرى أم لا، وسيكون لديك ما يكفى من الوقت للعمل على التفكير فى هذا الموضوع أكثر من أى وقت مضى.

الحوت على الصعيد الصحى

تستغرق وقتاً طويلاً لاكتشاف ما يناسبك ويجعل لديك أقصى قدر من الطاقة، ويبدو أن السفر منذ فترة طويلة وتناول أصناف مختلفة من الطعام يجعل الأمور غير مريحة بجهازك الهضمى فكن حذراً.

توقعات علماء الفلك للفترة المقبلة

حان الوقت لتنغمس بالمرح مع بعض الأصدقاء، وتحديدا فى المساء ومن المتوقع أن تقابل شخص أثناء الاحتفالات يدرك قدراتك.


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مصر 365

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