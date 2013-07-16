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أهالى طوسون بالإسكندرية: سنلاحق عادل لبيب شعبياً وقانونياً

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أهالى طوسون بالإسكندرية: سنلاحق عادل لبيب شعبياً وقانونياً أهالى طوسون بالإسكندرية: سنلاحق عادل لبيب شعبياً وقانونياً

أعلن أشرف عبيد، المتحدث الإعلامى باسم أهالى طوسون، عن استياء أهالى طوسون من تعيين اللواء عادل لبيب، محافظ الإسكندرية الأسبق، لمنصب وزير التنمية المحلية، مما اعتبره انتكاسة للثورة.

وأضاف "عبيد"، خلال تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "أن أهالى طوسون الآن فى تواصل مستمر مع القوى الثورية والسياسية بالإسكندرية، لتنظيم العديد من الفعاليات التى تندد بتعيين عادل لبيب وزيراً للتنمية المحلية".

وأشار إلى "أن أهالى ريف المنتزة سيضغطون شعبيًا من خلال تنظيم العديد من الفعاليات بالشارع السكندرى، لتذكير المواطنين بقرار عادل لبيب بالمحافظة أثناء تولى منصب محافظ الإسكندرية، ومن خلال الضغط القانونى وتقديم العديد من البلاغات".

وأكد على "أن الشعب المصرى لن يقوم بثورتين لإسقاط نظام فاسد وإسقاط جماعة الإخوان المسلمين، حتى يأتى مرة أخرى من ساهموا فى إفساد الحياة السياسية بمصر من جديد، على الرغم من وجود العديد من الكفاءات والخبرات بمصر".

هدد "عبيد" بالاعتصام أمام مقر رئاسة الوزراء بالقاهرة، فى حالة عدم الرجوع عن تعيين عادل لبيب وزير التنمية المحلية.

وكان أهالى طوسون قد نظموا العديد من الوقفات الإحتجاجية فى عام 2009 وحتى اندلاع ثورة 25 يناير عام 2011، بعد أن قام بتشريد أهالى طوسون، بزعم أن الأرض ملك للدولة.

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مصر 365