وزير السياحة: 5,3 مليون سائح زاروا مصر عام 2016 رغم الانحسار السياحى

كتبت ميرفت رشاد

قال يحيى راشد، وزير السياحة، إن عدد السائحين الذين زاروا مصر خلال عام 2016، بلغ 5,3 مليون سائح، بنسبة انخفاض قدرها 40% مقارنة بالعام الماضى الذى زار فيه 9.3 مليون سائح البلاد، مرجعًا ذلك الانخفاض إلى الانحسار السياحى الذى شهده المقصد المصرى على مدار العام الجارى، عقب سقوط الطائرة الروسية فى صحراء العريش نهاية أكتوبر 2015.

وأضاف وزير السياحة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحى المصرى، شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، متوقعًا أن تعود الحركة إلى معدلاتها الطبيعية خلال عام 2017، نتيجة الجهود التى تبذلها الوزارة وهيئة تنشيط السياحة والقطاع الخاص فى كافة الأسواق المصدرة للسياحة المصرية، وكذلك الأسواق الناشئة.

وأعرب "راشد" عن تفاؤله بعام 2017، مطالبًا من جميع العاملين بالقطاع السياحى بالتكاتف وإعلاء مصلحة الوطن، فمصر فوق الجميع، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من العمل لجذب ملايين السائحين لدعم الاقتصاد المصرى، وزيادة حصيلة الدولة من العملة الصعبة.

ومن ناحية أخرى كشفت الإحصائية الصادرة عن جمعية مستثمرى البحر الأحمر برئاسة كامل أبو على، أن إجمالى نسب إشغالات الفنادق بالغردقة بلغت 38% الأربعاء الماضى، موضحة أن عدد النزلاء المصريين بلغ 4893 نزيلاً، فيما بلغ عدد السياح الأجانب 28 ألفًا و799 سائحًا، بينما بلغ عدد السياح العرب 180 سائحًا فقط، وإجمالى عدد الفنادق يصل لـ134 فندقًا.

وتابعت الاحصائية، أن عدد الفنادق الخمس نجوم تبلغ 25 فندقًا، ويصل عدد النزلاء المصريين بها نحو 2944 مصريًا، فيما يبلغ عدد الأجانب 10 آلاف و955 سائحًا، وعدد 77 سائحًا عربيًا، وأشارت الإحصائية إلى نسب إشغالات الفنادق 5 نجوم بلغت 56%.

وأضافت، أن عدد فنادق 4 نجوم بمدينة الغردقة بلغت 49 فندقًا، وبلغ عدد النزلاء المصريين 1255 مصريًا، فيما بلغ عدد السياح الأجانب 12 ألفًا و556 سائحًا، و24 سائحًا عربيًا، محققين نسب إشغالات بلغت 36%.

وقالت، إن عدد فنادق 3 نجوم بلغت 30 فندقًا، محققة نسب إشغالات 22%، حيث بلغ عدد النزلاء المصريين 520 مصريًا، و3007 سائحًا أجنبيًا، وعدد 6 سائحين عرب، فيما بلغ عدد الفنادق النجمتين 13 فندقًا، وصلت نسب إشغالاتهم 5% حيث بلغ عدد النزلاء المصريين 105 مصريًا، و 46 سائحًا أجنبيًا.

وأضافت، أن عدد الفنادق النجمة الواحدة بلغت 7 فنادق، بلغت نسبة إشغالاتهم 21%، حيث سجل عدد النزلاء المصريين 17 مصريًا، فيما بلغ عدد الأجانب 134 سائحًا، مشيرة إلى أن عدد الفنادق تحت التقييم بلغت 10 فنادق، مسجلة نسب إشغالات قدرها 45%، حيث بلغ عدد المصريين 52 مصريًا، و 2101 سائح أجنبى، لافتة إلى وجود عدد 47 فندقًا غير مدرج بنسب الإشغالات لعدم وجود أى نزلاء.